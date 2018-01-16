Новації законодавства в 2018 році

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному - 3723 гривні;

у погодинному - 22,41 гривні.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

Також звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З 1 січня 2018 року розмір мінімального страхового внеску на місяць складає 819,06 грн. (3723 грн х 22%).

Крім того, змінилася максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. З 1 січня 2018 року - 55845 гривень (3723 грн х 15 розмірів мінімальної заробітної плати). Відповідно розмір максимального страхового внеску на місяць становить 12285,90 гривень.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області