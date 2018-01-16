Новації законодавства в 2018 році

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Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Також звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З 1 січня 2018 року розмір мінімального страхового внеску на місяць складає 819,06 грн. (3723 грн х 22%).
Крім того, змінилася максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. З 1 січня 2018 року - 55845 гривень (3723 грн х 15 розмірів мінімальної заробітної плати). Відповідно розмір максимального страхового внеску на місяць становить 12285,90 гривень.
Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
|Категория
|Мариупольские новости
|Дата размещения
|16.01.2018
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|Статью добавил пользователь
|admin
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