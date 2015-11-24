Nokian Hakkapeliitta: правильно выбираем зимние шины с ukrshina.ua

Давно канули в Лету времена, когда выбор шин ограничивался несколькими отечественными образцами. Сегодня, владельцы автомобилей могут позволить себе приобрести резину хорошего качества, как говорится на любой вкус. Один из лучших современных образцов - Nokian hakkapeliitta седьмой модификации, пришедшей на смену модификации пятой, датированной 2006 годом.

Шины Nokian Hakkapeliitta, в большинстве случаев, предназначаются для установки на внедорожники и легковые машины, которые ездят по грунтовым, бетонным или асфальтированным дорогам.

При разработке был при мене ряд усовершенствований уже существующей модели. Компания ukrshina.ua представляет обзор зимней резины «Нокиан».

Инновации от Nokian Hakkapeliitta 7

Новейшие технологии в области ошиповки. Шип представляет собой шестигранник, широкая часть которого ориентирована по направлению движения авто. Это дает возможность существенно повысить устойчивость машины при наборе скорости и торможении. Благодаря наличию стальных брекеров, авто не перекашивается и не изменяет своего положения при наличии боковых нагрузок.

При изготовлении резины нового образца, применяется ошиповка в 8 рядов, при этом количество шипов остается прежним, и вес шины не увеличивается. Под каждым из шипов имеется специально обустроенная подушка, которая уменьшает вибрацию и шум при использовании резины зимнего типа.

Заслуживает внимание и резиновая смесь, которая использовалась для производства шин. Это сочетание рапсового масла, каучука и оксида кремния. Новые шины отличает значительная устойчивость к низким температурам, хорошее сцепление с дорогами любого качества. Это делает зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta одной из лучших в своей категории.

Рисунок протектора отличается четкой направленностью, агрессивностью и симметричностью, что способствует качественному очищению шин от снега. Противоскользящие свойства резины усиливает и известная технология «медвежий коготь».

Интересно выглядит и индикатор износа. Он представлен рисунком снежинки. Цифры показывают глубину протекторной канавки, которая осталась после эксплуатации. После того, как изображение снежинки стирается полностью, шины необходимо заменить.

Есть ли минусы у Nokian hakkapeliitta 7?

Некоторые автолюбители отмечают некоторую шумность при откатке и неустойчивость авто на значительной скорости. Однако, после обкатки эти явления исчезают

Nokian, при правильной эксплуатации, - лучший вариант зимней резины. Недостатки, указанные выше, могут проявляться при неправильной эксплуатации резины.