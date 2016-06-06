Неординарный декор для вашего дома

Оформление интерьера квартиры или дома – очень увлекательный и ответственный процесс, в особенности, если вы выбираете необычные и эксклюзивные элементы декора.

Чтобы найти необходимые элементы для оформления, посетите интернет магазин декора http://dekorshop.com.ua, в каталоге которого представлены самые необычные и эксклюзивные предметы интерьера.

В частности, в нашем магазине вы найдете:

Декоративную посуду;

Настенные украшения;

Колонны;

Картины и репродукции;

Наборы декоративных бокалов;

Шкатулки;

Ключницы;

Подсвечники;

Фоторамки;

Свечи.

В каждой категории вы найдете неординарные предметы декора, созданные на лучших европейских мануфактурах. Особого шика всем представленным элементам придает то, что многие из них создаются и оформляются вручную. К примеру, вазы изготавливаются из керамики высшего сорта, финальный этап декорирования выполняется росписью жидким золотом.

Особого внимания заслуживает декоративная посуда – тарелки, бокалы, емкости для сыпучих продуктов. Компания Artefice очень органично сочетает прозрачную текстуру стекла и декор из мраморной крошки, воссоздающий фрукты, овощи и цветы. Яркая и нестандартная, подобная посуда украсит кухню, интерьер которой оформлен в любой стилистике.

Романтичным натурам обязательно понравятся подсвечники, с помощью которых в комнате можно создать особую обстановку.

Одним из важнейших элементов декора интерьера являются картины, обрамленные изящными багетами. Одной выразительной картины достаточно, чтобы кардинальным образом преобразить внешний вид помещения. Несколько маленьких картин, размещенных на пустом участке стены, привнесут оживление в интерьер. Также можно использовать фоторамки, чтобы красиво оформить фотографии и использовать их в качестве декора интерьера.

Ни одна комната не обходится без источника освещения, в качестве которого вы можете выбрать стильную и оригинальную лампу. Эти изделия представлены в нашем каталоге большим разнообразием стилей, дизайнерских и цветовых решений. Классика, барокко, современность – мы удовлетворяем любые вкусы.

Какой бы элемент декора вы ни выбрали в магазине «Декор Шоп», он обязательно будет соответствовать высоким стандартам качества. Все изделия, представленные в нашем каталоге, отличаются исключительно привлекательным внешним видом и эксклюзивностью.