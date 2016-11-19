Недорогой смартфон: как выбрать и купить?

Выбор качественного, но недорогого смартфона должен начинаться с определения своих собственных потребностей. Решите, что вы хотите получить от конечного продукта. При этом технический прогресс с каждым новым годом неуклонно совершенствуется, что вносит немалые улучшения в бюджетные модели смартфонов. С чего начать выбор? Первым этапом выбора любого гаджета является выбор его процессора. Конечно, в недорогих моделях нет большого разнообразия этого элемента, но всё же можно отыскать максимально привлекательный вариант. Важнейшим параметром процессора является его тактовая частота и количество ядер. При этом два одинаковых процессора с таковой частотой 1,5 ГГц могут работать неодинаково. Всё зависит от особенностей выбранного «железа». Кроме того, большее количество ядер способствует более быстрому реагированию устройства на задачи. Другим важным фактором выбора является оперативная память вашего устройства. Чем больше памяти у вас установлено, тем большее количество процессов может одновременно выполнять ваш гаджет. Современнее устройства практически не имеют памяти в 512 Мб. Минимальным значением сейчас является 1 Гб. При этом такой величины практически не хватает на решение современных мультимедийных задач. Рекомендуемым объёмом оперативной памяти в современных аппаратах является значение от 4 Гб. Тип операционной системы Наибольшее распространение сейчас имеет два типа ОС – Android и iOS. В первом случае не рекомендуется приобретать устройства на базе системы ниже версии 4.4, так как устройство телефона придётся самостоятельно обновлять до последней версии, что не всегда возможно. При несоблюдении этого параметра могут быть определённые сложности с загрузкой программ и интернет-приложений. Второй тип ОС отличается большей стабильностью, но при этом он подходит далеко не для каждого смартфона. Другие особенности В процессе выбора такого аппарата следует также смотреть на его дисплей, возможности аккумулятора, объём внутренней памяти, звуковые характеристики и другие. Стоит отметить, что для 5-дюймового устройства с процессором на 4 ядра минимально рекомендуемое значение ёмкости аккумулятора составляет 2500 мАч. Если мощность аккумулятора будет ниже этого значения, то ваш аппарат очень быстро будет разряжаться. Современные модели также оснащаются одной или несколькими камерами. В бюджетных моделях достаточно будет одной задней камеры без наличия фронтальной. При этом она может включать в себя некоторые дополнительные параметры, такие как автофокус, зум или вспышка.