Натяжные потолки Reflet в Киеве их преимущества

Натяжные потолки - это не открытие для киевлян. Такие детали для оформления интерьера помещения использовались еще в Древней Греции и Риме и изготавливались из ткани. Французский производитель «Рефлет» лишь развил идеи, предоставив покупателям качественный современный товар для любого дома.

Прозводство натяжных потолков

Полотна представляют собой материал из тонкой пленки ПВХ или полиэстерной ткани, который натягивается на специальный каркас. Ткань растягивается при помощи специальных бегунков. Так получается идеально ровная поверхность. Таким методом можно создавать объемные фигуры, арки, выступы, наклоны и многие другие формы. Интерьер помещения выглядит очень выгодно благодаря тому, что потолки не имеют швов.

Преимущества:

материал натяжных конструкций не впитывает влагу,

поверхность не страшится пыли и грязи,

качеству покрытия не грозят прямые солнечные лучи,

поверхность остается идеально ровной даже при усадке дома.

Натяжные потолки легко обслуживать. Для этого можно использовать обычный пылесос. Полотна легко переносят влияние разных внешних факторов. Некоторые разработки созданы на основе материала, проявляющего стойкость перед агрессивными химическими средствами. Для поверхностей не страшны перепады температур, на них не образуются грибок и плесень. Материал противостоит возгоранию. Если вы хотите найти прямого производителя натяжных потолков - по ссылке http://reflet.com.ua/sobstvennoe-proizvodstvo.html вы найдете все информацию о компании Рефлет и ее деятельности.

Установка потолков натяжного типа

Поверхности можно использовать в любых комнатах квартиры: кухне, ванной, гостиной, коридоре и даже детской спальне. С ними создается оригинальный и стильный дизайн помещения.

Поверхность подходит для установки декоративных и функциональных деталей, например, ламп для подсветки, люстр, сигнализации, звуковых колонок, камер наблюдения и много другого.

Конструкции удобны тем, что имеют небольшой вес, поэтому легко устанавливаются на любых поверхностях. Вы можете получить идеально ровные поверхности потолков с авторским оформлением.

Натяжные конструкции можно устанавливать под наклоном или даже формировать с их использованием несколько уровней. Монтаж при этом занимает несколько часов. Полотна обладают пылеотталкивающими качествами, при необходимости могут протираться и вымываться. С их использованием легко устанавливать инженерные коммуникации.

Богатая цветовая гамма и разнообразие фактур делает потолки киевской фирмы «Reflet» востребованной деталью для создания совершенного дизайна.