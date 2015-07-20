Натяжні стелі в Одесі та області від demi-lune.ua

Використання натяжних стель у сучасному ремонті має безліч переваг. Так, з цими конструкціями значно економить час на проведення будівельних робіт. Дизайнерські рішення мають широкий діапазон прийомів. Приміщення набуває ідеально рівну поверхню стелі на довгий час. Установка, обслуговування та експлуатація поверхонь відрізняються простотою. А вартість матеріалів для високої якості є доступною для будь-якого клієнта.За цими принципами працює український виробник «Демі-Луне», вже багато років формує свій авторитет на українському ринку. Надійність, функціональність, оригінальність - основні переваги товарів популярного виробника. Використання натяжних конструкцій На сьогодні полотна можна встановлювати в різних приміщеннях. Мова йде про квартири, будинках, офісах, магазинах, торгових центрах і розважальних приміщеннях. Немає обмежень для користувачів продукції, так як стелі абсолютно безпечні навіть для дітей. Тому товари користуються попитом серед покупців, представлених дитячими садами і школами, таборами, спортивними та оздоровчими центрами.Конструкції відрізняються тим, що не змінюють своїх характеристик під час навіть тривалого використання. Вони не розсихаються, не тріскаються, що не провисають. Вплив сонячних променів не відбивається на яскравості фарб поверхонь. На них не з'являється жовтизна, не формуються розлучення. Головне достоїнство - простота обслуговування матеріалів. Досить використовувати звичайну воду і стандартні миючі засоби. Гарантії надійності Для створення безпечних поверхонь використовується антибактеріальне просочення, яка дозволяє ефективно боротися з грибком і цвіллю. Це дозволяє встановлювати стелі навіть в приміщеннях з підвищеною вологістю: • кухня, • ванна кімната, • басейн, • сауна. Непромокальність конструкцій дозволяє їм довго тримати початкову форму. Стелі також впливають на акустичні параметри в приміщенні, створюючи надійну звукоізоляцію.Поверхні не боятися прямих сонячних променів і перепадів температур. Монтаж відрізняється простотою. Установка займає кілька годин, не є трудомісткою і не приносить дискомфорт у приміщенні, де навіть не потрібно переміщення меблів. Гарантія обслуговування має термін до 12 років, що ще раз акцентує відповідальність виробника, працюючого з усіма регіонами країни. Так, кожен клієнт може оформити замовлення в Одесу і її область в будь-який зручний час. Швидка доставка і якісне обслуговування гарантовані.