Натуральные витамины для улучшения зрения от магазина Mamaorganica

Современный человек живет в мире информационных технологий. Новейшие технические разработки, такие как компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д. негативно влияют на зрение, снижая его, нередко приводя к сухости слизистой оболочки и подобным заболеваниям. Даже тем людям, которые не страдают близорукостью или дальнозоркостью, необходим прием натуральных витаминов, укрепляющих роговую оболочку, способствующих надлежащему кровяному питанию глаз.

Что делать, если зрение стало ухудшаться?

Причин ухудшения зрения может быть очень много. Даже если вы стараетесь дозировать свое общение с современными гаджетами, читаете немного книг, это может не уберечь вас от снижения зрения. Надо сказать, что на этот орган чрезвычайно сильно влияет экология, особенности роста мышц и костей в подростковом возрасте и многое другое.

Существует огромное количество современных лекарственных препаратов, способствующих восстановлению нормальной работы глаз. Среди наиболее популярных следует назвать биологически активные добавки с высоким содержанием экстракта плодов и побегов черники. Черника – натуральный лекарственный препарат, издревле ценимый нашими предками за свои уникальные свойства. Содержащиеся в чернике витамины и микроэлементы:

обладают ярко выраженным антиоксидантным действием,

способствуют надлежащему кровоснабжению сосудов глаз,

снижают усталость после напряженной работы,

увеличивают силу ночного и сумеречного зрения,

тонизируют гладкие мышцы глаз.

Среди других популярных препаратов стоит назвать таблетки американского производства «Сила зрения». В основе лекарства – исключительно натуральные вещества. Экстракт календулы, листовой кудрявой капусты, шпината содержит в себе огромное количество каротиноидов (лютеин, зеаксантин и др.). Нормализация функций хрусталика и сетчатки обеспечивается за счет фенольных антиоксидантов (глутатиона, липоевой кислоты).

Витаминный комплекс лекарства расширен за счет включения аскорбиновой кислоты, способствующей нормализации процессов обмена веществ, а также плодов черники, витамина Е и цинка.

Следует также отметить, что, несмотря на широкий выбор различных препаратов, способствующих усилению зрения, не стоит полагаться только на них. Действенным средством является гимнастика для глаз, включающая в себя комплекс упражнений для увеличения тонуса глазных мышц и усиления кровоснабжения. Только совместно эти методы помогут в значительной степени восстановить зрение, а также помочь переносить тяжелые нагрузки на глаза.

Источник: www.mamaorganica.com.ua