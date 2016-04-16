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Насколько важен коэффициент теплообмена при выборе окон?

Через окна теряется и принимается тепло за счет теплопроводности, конвекции, излучения и утечек воздуха (инфильтрации). Эта передача тепла выражается полным коэффициентом теплообмена (коэффициент U). 

Этот коэффициент может быть использован как качественная характеристика энергоэффективности окон, входных дверей, мансардных окон и всех остальных внешних элементов зданий, в том числе наружных стен.

В окнах коэффициент теплообмена показывает, насколько хорошо тепло передается через все элементы окна, то есть через раму, створку и стёкла. 

Чем ниже значение коэффициента U, тем лучше теплоизоляция оконного блока и, следовательно, лучше будет сохраняться тепло внутри помещения в зимнее время, а летом - прохлада.

Коэффициент теплообмена очень важен, потому что составляет основу любого стандарта по энергоэффективности или выбросам углеродов в атмосферу.

Значительная часть тепловой энергии может передаваться через раму или профиль, что зависит от способности материала профиля проводить тепло. Металлы, как правило, хорошие проводники, поэтому они горячие на ощупь после воздействия на них солнца. Это делает их плохими теплоизоляционными материалами.

Древесина и пластмассы, такие как ПВХ, являются плохими проводниками, поэтому они препятствуют передаче тепла от более теплой к менее нагретой стороне. ПВХ и деревянные оконные рамы термически почти эквивалентны и обеспечивают высокий уровень энергоэффективности по сравнению со стандартным алюминиевым каркасом.

Насколько отличаются потери тепла или прохлады через различные типы окон, показывают следующие значения:

Тип окна | Коэффициент теплообмена, Вт/м.кв*К

Стандартное алюминиевое Uw = 7,0

Стандартное алюминиевое с двойным стеклопакетом Uw = 4,5

Стандартное ПВХ с однокамерным стеклопакетом Uw = 1,8

Стандартное ПВХ с двухкамерным стеклопакетом Uw = 1,36

Rehau SYNEGO (Рехау Синего с энергосберегающим стеклопакетом) Uw = 0,66 Вт/м2*К

Заказать энергоэффективные пластиковые окна Рехау можно на сайте оконной компании.

Вторым фактором, используемым для оценки энергоэффективности оконной системы, является коэффициент затенения – способность стекла препятствовать прохождению инфракрасного излучения и, соответственно, препятствовать пропусканию тепла. Этот показатель особенно важен в жарких климатических зонах.

В наше время люди много тратят энергии на охлаждение своих домов и квартир в летний период, а в некоторых регионах даже больше, чем на отопление зимой. Поэтому, использование энергосберегающих окон и дверей поможет значительно сократить энергозатраты, а, следовательно, и ваш бюджет.

В климатических условиях, где существенна зависимость от отопления и искусственного охлаждения помещений, очень важно выбирать оконные системы с более низкими коэффициентами теплоотдачи и затенения.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения16.04.2016
Количество просмотров75
Статью добавил пользователь admin
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