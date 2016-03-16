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Нарядное платье

Нарядное платье обязательно должно быть в гардеробе любой девушки. Свадьба сестры или подруги, выпускной вечер, день рождения друга - на любое торжество потребуется купить красивый наряд, который все оценят по достоинству. Но платье нужно выбирать с особым вниманием, например, на http://bonanzastore.com.ua/shop/category/kupit-krasivoe-zhenskoe-plate-v-kieve-i-ukraine-v-internet-magazine/zhenskoe-naryadnoe-plate

Правила выбора нарядного платья для юных девушек

Некрасивое и неправильно выбранное платье испортит образ молоденькой красавицы. Но если придерживаться некоторых правил, можно без труда выбрать хороший наряд. Сначала нужно определиться с цветотипом внешности:

- девушка-«зима». Шатенке со светлыми глазами и брюнетке со светлой кожей идеально подходят холодные оттенки: синий, серый, кристально-голубой, холодный салатовый и цикламен;

- девушка-«осень». Красавицам с русыми или рыжими волосами и медовым, теплым оттенком кожи пойдут к лицу платья кофейного, желтого, зеленого и оранжевого цвета;

- девушка-«лето». У девушек этого типа русые или каштановые волосы, смуглая кожа и карие, зеленые или серые глаза. Они великолепно выглядят в платье цвета морской волны, малинового, голубого или сиреневого оттенка;

- девушка-«весна». Для светлокожих блондинок или русоволосых барышень со светлыми глазами идеально подойдет наряд песочного, кораллового или пепельно-розового цвета. 

Юной барышне не нужно покупать платья с объемными плечами, большим количеством драпировок и тому подобное. Молодой девушке лучше всего купить в магазине Bonanzastore нежное и красивое платье с ненавязчивым акцентом и сделать соответствующую прическу. 

Как выбрать платье зрелой даме?

Взрослая женщина умеет ухаживать за собой и правильно выбирать наряды. Но если дама к этому возрасту не научилась правильно одеваться и не знает, какой макияж и прическа ей подходят, то даже самый красивый наряд сможет испортить общее впечатление. 

Зрелой даме следует взглянуть на себя в зеркало и определиться с типом фигуры:

- «песочные часы». Таким женщинам идут любые платья, они выгодно подчеркнут бедра, тонкую талию и полную грудь;

- «перевернутый треугольник». У этих женщин массивные широкие плечи, но узкие бедра. Но есть одно неоспоримое достоинство – красивые ноги, поэтому их желательно продемонстрировать окружающим;

- «груша». Дамам с такой фигурой следует купить платье с эффектной драпировкой на лифе и другими подобными деталями. Юбка должна быть простой;

- «прямоугольник». У таких дам нет тонкой талии. Им подойдут наряды из легких тканей.

В интернет-магазине можно купить шикарное вечернее платье

Покупка платья в интернет-магазине – это выгодно, ведь здесь можно найти вещи известных брендов по вполне приемлемым ценам. Но многие женщины не решаются на онлайн шоппинг, и очень даже напрасно. Чтобы правильно определить свой размер, нужно хорошо измерить свои параметры и придерживаться указаний продавца на сайте. 

Покупать нарядные платья следует только у серьезных продавцов. И тогда великолепный наряд не принесет разочарований, и женщина будет выглядеть в нем как настоящая королева на балу.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения16.03.2016
Количество просмотров59
Статью добавил пользователь admin
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