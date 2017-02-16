Наркологический центр: решение проблемы

Многочисленные исследования доказывают: каждый, кто начинает пробовать наркотики (как правило, сначала те, что считаются легкими) убеждены, что они полностью контролируют ситуацию, и никакой проблемы нет и быть не может. Люди, особенно подростки, на ранней стадии наркомании не замечают, как формируется психологическая зависимость от наркотического вещества и отрицают даже мысль, что им может понадобиться наркологический центр (см. http://narko-centr.com.ua/) или иная специализированная помощь.

Когда наркомания входит во вторую стадию и устанавливается физическая зависимость, то есть человек вынужден регулярно применять наркотик, чтобы снять болезненную ломку, только единицы могут сами предпринять первые шаги по избавлению от зависимости. Поиск медицинского центра, вроде narko-centr.com.ua или альтернативного способа лечения чаще всего лежит на близких больного.

Где лечат наркоманию

Одним из вариантов являются наркологические клиники. Существует сеть таких учреждений, находящихся на государственном обеспечении, следовательно, помощь там стоит недорого. Но клиники, как правило, не оказывают полноценной комплексной терапии. Их задача – снять абстинентный синдром и избавить человека от наркотической зависимости медикаментозным методом. Наркотическая зависимость заменяется лекарственной. Для полного исцеления необходимо проходить дальнейшее лечение, в основном психотерапевтическое и обязательно – программу социальной адаптации.

Реабилитационный наркологический центр предоставляет лечение значительно более дорогое, но вероятность успеха несравнимо выше. В таких учреждениях медикаментозная детоксикация проходит в комплексе с психологической помощью. В основе лечения лежит подход, что наркомания – проблема не только физиологическая, но психологическая. Иными словами, лечить тело и не лечить душу неэффективно.

Наркологические центры предлагают выбор между амбулаторным и стационарным лечением. Эффективность стационарного значительно выше – человек на все время лечения вырывается из привычной среды и ему легче отказаться от соблазна вернуться к старому. Не последнюю роль играет и возможность круглосуточного наблюдения медиков – ведь наркомания, особенно на второй-третьей стадии наносит организму и психике серьезные повреждения и желательно все реакции держать под контролем.

Конечно, гарантии исцеления не даст никто, но желание больного и помощь семьи повысят эффективность лечения.