Надежная безопасность от охранной компании A1 Security Group

Охранная деятельность является весьма серьезной и ответственной работой, которая имеет свои нюансы и требования. Подготовка кадров безопасности и охраны проводится с особым вниманием. Служащие регулярно проходят специальное тестирование, проверку физического и психологического состояния. Компания A1 Security Group имеет многолетний опыт работы в сфере охраны и гарантирует надежную защиту собственности от нападения, проникновения и пожара. В комплекс услуг компании входит охрана объектов по всей территории Украины, – как небольших частных компаний, так и крупных предприятий. Обратившись в охранную организацию, Вы сможете доверить решение своих проблем безопасности квалифицированным специалистам. Одной из основных задач компании A1 Security Group является динамичное развитие инновационных технологий в области защиты. Спектр услуг охватывает решение различных проблем, включая:

физическую и пультовую охрану;

монтаж систем видеонаблюдения;

охрану частных домов и квартир;

пожарный мониторинг;

охрану массовых мероприятий и офисов;

проектирование и установку систем безопасности.

Опытные профессионалы, работающие в охранном агентстве A1 Security Group, проходят тщательный отбор. Высокой результативности труда способствует максимальная ответственность каждого сотрудника.

Заказ профессиональной установки охранной сигнализации

Вы можете заказать минимальный комплект охранного оборудования для надежной защиты от проникновения за приемлемую абонплату, которая составляет 299 грн/мес. Кроме технических элементов, в комплект входит выезд групп быстрого реагирования, круглосуточная техническая поддержка и сервис, гарантийное обслуживание оборудования на протяжении 1 года. Заказать услугу можно на сайте a1-security.com, оформив заявку и получив дополнительную скидку в размере 5 %. Клиент может заказать комплект, оснащенный беспроводной клавиатурой, специальными датчиками, уличной сиреной, радиобрелоком, магнитоконтактом и пр.

Чтобы оформить заказ на установку охранной сигнализации, необходимо выполнить три простых шага: оставить заявку (по телефону или через сайт), указать параметры объекта охраны и согласовать со специалистом время приезда монтажной группы. Узнать ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам горячей линии, указанным на сайте. Здесь же размещены разделы, которые включают информацию для абонентов и партнеров. Следует отметить, что все оборудование, установленное сотрудниками охранной компании A1 Security Group, характеризуется удобством и надежностью в эксплуатации. Каждый клиент может быть абсолютно уверен в качестве предоставляемых услуг.