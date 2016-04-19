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На что нужно обратить внимание при выборе мягкой мебели

Важной частью интерьера современного жилища является мягкая мебель, при помощи которой мы способны выразить свою индивидуальность. В наше время отечественный рынок такой продукции довольно велик и разнообразен, поэтому к выбору предметов мебели нужно отнестись с большой серьезностью. Ведь многие компании, которые занимаются производством и продажей таких изделий, готовы удовлетворить любые требования и запросы каждого покупателя.

Критерии выбора

Все знают, что мягкая мебель (Черкассы) должна быть функциональной, практичной и надежной. При этом при ее подборе следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Тип обивки (качество используемой ткани);
  • Наполнитель;
  • Размер;
  • Каркас (деревянный, металлический, из ДВП или ДСП);
  • Форма;
  • Цвет и т. д.

Но прежде чем покупать элементы интерьера, нужно сделать замеры комнаты, определить в какой зоне будет установлена покупка, а также решить, какую основную функцию будет выполнять приобретенный диван или кресло.

Также не стоит забывать о механизмах трансформации, если мебель раскладная. Ведь многие покупают небольшой диванчик, который может легко превратиться в удобное полноценное место для сна. Следует учитывать, что в настоящее время существует множество систем трансформации, которые успешно используются в конструкции современных кресел и диванов. При этом надо определиться, насколько часто вы будете раскладывать изделие: каждый день или в редких случаях для гостей. Конструкция должна быть прочной и простой в эксплуатации, при этом все используемые элементы изготавливаются из надежных материалов, чаще всего из металла.

Особенности наполнителей

Наполнитель считается важнейшим критерием выбора мягкой мебели. Чаще всего производители в качестве наполнителя изделий используют:

  • Полиэфирное волокно;
  • Пружинный блок;
  • Пенополиуретан.

В данном случае при подборе дивана следует учитывать плотность наполняющего материала, ведь чем выше она будет, тем дольше прослужит изделие. Каждый из наполнителей имеет свои преимущества и недостатки, но важным условием считается высокое качество материала. После контакта с человеком на поверхности мебели не должны оставаться вмятины, при этом она сразу же должна вернуть свою первоначальную форму.

Определиться с правильным выбором каждому покупателю помогут консультанты фирмы, которая занимается продажей такой продукции. При этом они смогут предоставить необходимую информацию о каждой модели.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.04.2016
Количество просмотров136
Статью добавил пользователь admin
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