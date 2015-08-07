Мужские свитера - выгодные условия продажи

Свитер – главный элемент гардероба каждого мужчины в зимнее время года наряду с джинсами и брюками. Данная одежда универсальна – она подходит для дома, отдыха, работы. Классические модели шьются из трикотажа, могут быть простыми однотонными, цветными, иметь крупную, мелкую и среднюю вязку. Стандартные вырезы – это круглый и V-образный, но если вам хочется чего-то особенного, то рекомендуем обратить внимание на модели с необычными воротниками (стойки, отложные, круглые, объемные, геометрия), модными узорами, интересной отделкой.

В интернет-магазине GET вы можете купить свитер в Украине (http://get.com.ua/muzhskaya-odezhda/svitera/ukraine) из трикотажа, байки и других тканей. Есть спортивные модели, есть классические для работы, есть молодежные яркие и дерзкие. Описание каждой модели, размеры и цвета в наличии есть в карточках товаров. Мы постоянно обновляем ассортимент, чтобы вы могли радовать себя обновками сегодня, завтра и всегда. В наличии представлена только качественная турецкая одежда, которая не застирывается и не теряет своего внешнего вида спустя несколько недель после покупки.

Условия покупки

Вы можете выбирать любую модель (или несколько) из представленных в каталоге. Наши цены приятно удивляют, поэтому вы можете выбрать сразу несколько кофт к новому сезону.

Процедура покупки выглядит следующим образом:

Вы выбираете товар и кладете его в «Корзину». Нажимаете кнопку «Оформить заказ». Указываете данные получателя. Ожидаете звонка менеджера.

Мы берем предоплату за купленный товар – оговоренная сумма переводится на карту Приватбанка. Доставка осуществляется сразу после оплаты службой «Новая почта». Обратите внимание, что забирать отправление должен тот человек, на имя которого оно было оформлено. Документы – паспорт либо водительские права.

Внимание! Если вы сделаете у нас покупку на сумму более 500-ти гривен, доставка будет осуществлена совершенно бесплатно. С нами сотрудничать просто и выгодно!

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