Мультипликаторная катушка. Выбор от интернет магазина sportrybalka.com.ua

Очень часто начинающие рыбаки, наслушавшись от более опытных товарищей рассказов о чудо мультипликаторной катушке, хотят заполучить ее и себе. Их привлекает простота ловли с такой катушкой – большая дальность заброса вне зависимости от толщины лески либо шнура, высокая чувствительность удочки, а так же сильная тяга. Но, тем не менее, многие из любителей порыбачить считают, что в этой катушке совершенно нет ничего особенного, мол, это всего лишь усовершенствованная инерционная катушка. А для того чтобы узнать где правда, нужно обязательно опробовать в действии мультипликаторную катушку. Ну а для того, чтобы ее опробовать, нужно сначала разобраться в видах данной снасти, ведь в зависимости от условий рыбалки он будет отличаться. Многие почему-то считают, что самая дорогая мультипликаторная катушка – самая лучшая, но это далеко не так, вернее, в некоторых случаях это может быть и так, но в первую очередь стоит смотреть на то, для каких условий ловли предназначена эта катушка и только тогда вы сможете получить хороший результат. Очень популярным вариантом мультипликатора являются мультипликаторные низкопрофильные катушки, которые в народе попросту называют мыльницами. Такая катушка обладает меньшим углом перегиба, таким образом, уменьшается трение и увеличивается дальность заброса. Для осуществления заброса потребуется небольшая амплитуда маха, за счет того, что шпуля сама по себе облегченная и имеет низкий момент инерции. Удочкой, которая оснащена мультипликаторной катушкой будет удобно закидывать и обычные легкие приманки и парусящие. Но, к сожалению, есть у низкопрофильного мультипликатора один небольшой минус – он является недостаточно мощным. Поэтому устанавливать его лучше всего будет на спиннинг, ведь с такой катушкой нет возможности тянуть приманку весом более 20 г, но некоторые низкопрофильные мультипликаторные катушки способны поднимать приманку весом около 30г. Подобными свойствами обладает мультипликатор классический, но при этом позволяет тянуть приманку весом до 80г. При этом обладает большим размером шпули. Таким образом, можно забрасывать увесистую приманку на дальние расстояния. В нашем интернет магазине http://sportrybalka.com.ua вы можете купить мультипликаторную катушку по доступной цене и высокого качества. У нас представлены модели ведущих мировых производителей.