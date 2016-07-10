Можно ли заменить масло в АКПП самому?

Каждый работающий механизм требует бережного ухода. Одним из таких сложных механизмов является автоматическая коробка передач, которой нужна регулярная замена масла. Некоторые автолюбители замену масла в АКПП осуществляют сами в гараже или возле него на улице, не имея при этом никакого специального оборудования, кроме минимального набора инструментов.

Как заменить ATF масло собственными силами

Для того, чтобы заменить трансмиссионную жидкость у себя в гараже, не нужно никаких приспособлений. Нужно открутить пробку и в старую коробку слить отработанную жидкость. Старая тара нужна для того, чтобы определить объём слитой жидкости для последующего возобновления. Одновременно необходимо открутить фильтр, слить с него масло, очистить магнитики от металлической стружки. Если фильтр слишком загрязнён, это повод заменить его новым.

Когда вся жидкость стечёт, пробку закручивают, и через отверстие для щупа заливают свежее масло. Внимание! Таким способом обновляется не весь объём, а лишь некоторая часть. Для того, чтобы слилась вся отработка, необходимо процедуру повторить несколько раз, причём, чтобы перемешать его, нужно прибегнуть к некоторой хитрости: слегка приподнять машину так, чтобы передние колёса не прикасались земли и поставить рычаг селектора в положение Drive. 5-8 мин достаточно, чтобы масло смешалось. Затем опять его сливают и заливают чистое. И так пока вся коробка не очиститься от старой жидкости. Этот способ хорош, но требует много времени.

Как меняют масло в трансмиссии на СТО

На СТО технология замены ATF масла та же, но процесс происходит с помощью аппарата циклической очистки. Суть его работы в следующем. К АКПП присоединены два шланга, соединяющие его с радиатором. Через эти шлаги как раз и происходит всё движение. Шланги отсоединяют от радиатора, подключают к аппарату циклической смены масла, передние колёса машины подвешивают и включают двигатель. Замена ATF происходит методом вытеснения. На аппарате можно увидеть через смотровое окошко, как сливается грязное масло и поступает чистое. Процедура длится около двух часов.

В это время также можно снять поддон, выкрутить и заменить фильтр, почистить магнитики. В конце уровень масла проверяется щупом, и, если надо, доливается до нужного уровня.

Для полной замены масла в АКПП требуется около 10 литров ATF. В этом случае смена считается полной.

Некоторые умельцы считают, что такую прокачку можно организовать и в гараже. При включенном двигателе АКПП вполне может сама вытеснять старую трансмиссионную жидкость и, таким образом, очиститься от отработки естественным путём. Но это на свой страх и риск. Нет гарантий, что все пойдет по плану.

