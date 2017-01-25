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Мой отзыв о Trade12 – надежной брокерской компании

Никогда не думал, что смогу зарабатывать на Форекс. Понимание рынка, вера в собственные силы пришли с практикой. Работаю с валютой третий год и хочу поделиться с начинающими, а также успешно практикующими трейдерами своими наблюдениями и оставить положительный отзыв о Trade12 – компании, которая стала не единственным, но значимым для меня партнером. 

Критерии выбора брокера для долгосрочного сотрудничества

Большое количество предложений как усложняют выбор, так и делают его проще. Тем, кто знает, что ему нужно от брокера легко находят надежного поставщика услуг интернет-трейдинга. По собственному опыту знаю, что начинающим трейдерам приходится поработать с несколькими компаниями прежде, чем окончательно определиться с выбором.

О Tрейд12 отзывы указали мне направления поиска. Сайт произвел приятное впечатление. Поддержка оказалась отзывчивая и квалифицированная, посредством онлайн-чата я быстро получил требующуюся информацию.  

Особенности сотрудничества с trade12.com

  1. Большой выбор способов пополнения торгового счета, включая быстрые банковские переводы, отсутствие комиссий.
  2. Несколько типов счетов. Легко подобрать оптимальные условия торговли исходя из размера депозита и метода работы. 
  3. Возможность использовать самую популярную торговую платформу MetaTrader 4 (МТ4). Компания Trade 12, отзывы о которой большинство положительные, предлагает воспользоваться обычной, мобильной версией МТ4 и приложением, работающим в любом современном веб-браузере.
  4. Широкий выбор торговых инструментов, включая контракты CFD и металлы.
  5. Низкие спреды, большое кредитное плечо, NDD исполнение сделок, отсутствие реквотов.
  6. Высокий уровень защиты средств клиентов.

Мой отзыв о Trade12 начался с того, что я и понятия не имел, насколько торговля валютой может быть прибыльна. Пришло время рассказать, сколько и как я сейчас зарабатываю, сотрудничая с Trade12.

Я открыл счет «Эксперт». Условия для моего метода торговли оптимальные. Минимальный размер депозита равен 50 тыс. долларов, низкие фиксированные спреды от 0,8 пункта, доступна ежедневная аналитика от профессиональных трейдеров. Компания предлагает 4 типа счет, с условиями которых можно ознакомиться на сайте trade12.com.  

Для работы я использую терминал Web Trader. Он удобен и доступен с любого устройства без установки и настройки. Совершаю сделки по всем доступным инструментам, по которым предоставляется аналитика на сайте компании. Отзывы о Tрейд12 на http://forum.trade12.com/ru/viewtopic.php?t=2 о подготавливаемых сотрудниками обзоров рынка только достоверные, поэтому я решил использовать возможность и не жалею.

Каждый день открываю страницу «Обзор рынка», читаю результаты анализа рынка и следуя рекомендациям, открываю сделки. В среднем за месяц я зарабатываю от 300 до 1 тыс. долларов, что не так много при депозите в 2 тыс., но я предпочитаю не гнаться за прибылью, а максимально сокращать риски. Мой отзыв о Tрейд12 – отрытый, надежный, отзывчивый брокер.

Сергей Морозов

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.01.2017
Количество просмотров98
Статью добавил пользователь admin
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