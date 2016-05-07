Морские перевозки - топ 5 контейнеров по популярности

Морские международные грузоперевозки чрезвычайно популярны – это дешево, надёжно, удобно. Несмотря на относительно невысокую скорость доставки, количество клиентов морской логистики всё возрастает. Даже в кризисные времена перевозка морем оставалась самой популярной, опередив автомобильную и железнодорожную. Танкерами и сухогрузами товар можно возить насыпным и накатным способами, но наиболее востребованным и популярным являются морские контейнерные перевозки – грузы упаковывают в различные контейнеры, в зависимости от размера партии, типа товара и назначения. Также возможны сборные грузы, когда в одном контейнере везут товар, принадлежащий различным клиентам. Такой подход позволяет упросить погрузочно-разгрузочные работы, хранение и дальнейшую транспортировку. Наиболее популярные контейнеры, которые используются в морских перевозках, представлены ниже. Статистика основана на 5-тилетнем опыте компании Профи Карго Сервис . Стандартный 3-футовый контейнер Самый маленький из контейнеров, используемых в морских грузоперевозках. Обладает жесткими стенками со всех четырех сторон. Его габариты составляют 1980х1225х2128 мм, а вместимость – около 5 м3 груза (максимальная нагрузка 2400 кг). Может использоваться для транспортировки различных мелкогабаритных товаров – одежды, обуви, продуктов питания, сырья. Также часто используется для перевозки вещей при переездах. Стандартный 5-футовый Этот контейнер примерно в 2 раза больше 3-футового по вместимости. Габариты контейнера – 2510х1950х2120 мм, вместимость также существенно больше – до 11 м3 полезной нагрузки. Ограничение по массе – до 4050 кг. Очень популярный контейнер для средних партий товаров, особых ограничений по типу перевозимых грузов нет, это может быть легкая промышленность, продукты питания, сыпучие продукты и т.д. Стандартный 10-футовый По конструкции не отличается от других универсальных контейнеров, отличаются только размеры. Габариты контейнера – 2887х2330х2350 мм, он практически квадратной формы. Полезная нагрузка составляет до 10800 кг, объем – до 17 м3. Такие контейнеры практически универсальны, поскольку в них перевозят самые разные грузы – от сырья до готовой продукции, одежду, обувь, посуду, продукты питания, изделия из металла, высокотехнологичные грузы (электронику, бытовую технику), сборные грузы. Часто используются в качестве почтовых контейнеров для международной корреспонденции. 20-футовый В отличие от более мелких контейнеров, этот бывает в нескольких различных исполнениях – закрытый, с открытым верхом и платформа. Первый используется для различных мелких и средних по размерам товаров различного назначения. Контейнеры с открытым верхом используются для негабаритных по высоте грузов. Сверху контейнер закрывается натяжным тентом, погрузка осуществляется с помощью кранов. Контейнер-платформа чаще всего применяется для различных негабаритных грузов, спецтехники. Размеры всех разновидностей контейнера сходны и составляют 5508х2387х2320 мм. Вместимость такого контейнера – 28-33 м3, грузоподъемность – 20-22 тонн. 40-футовый контейнер Один из самых популярных форматов контейнеров, морские перевозки грузов чаще всего проводятся именно с использованием таких контейнеров. Как и 20-футовые, могут быть закрытые, с открытым верхом и в виде платформы. Кроме того, есть и 40-футовые контейнеры с увеличенной емкостью – вместимость 76 м3 вместо стандартных 65-68. Размеры контейнера 12032х2347х2684 мм, полезная нагрузка – до 27000 кг. Источник: proficargo.com.ua