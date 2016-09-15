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Мопед Дельта: легенда 80-х

Мопед Дельта: легенда 80-х

В 80-е годы прошлого столетия стартовал запуск серийного производства мокиков «Дельта», оснащенных двумя видами двигателей: V-50 и V-50M. Первый оснащался ручным переключателем передач, второй ножным. Маломощные одноцилиндровые двигатели позволяли достигать не слишком высоких скоростей, всего около 40 км/час, но его предназначение и не заключалось в высоких скоростях – он позиционировался как удобный транспорт для комфортного перемещения по городу или поселку. Мопед довольно быстро завоевал популярность среди широких слоев населения, так как отличался низкой стоимостью и простотой в плане обслуживания/эксплуатации. Среди преимуществ данной модели можно отметить следующее:

  • довольно высокая по тем временам надежность;
  • простота и неприхотливость в обслуживании;
  • приятный внешний вид (даже по сегодняшним меркам);
  • высокая функциональность.

Но есть у него и несколько важных недостатков, в частности – запчасти на мопед Дельта в области двигателя часто приходили в неисправность, и приходилось с относительной регулярностью менять кольца и поршень, перебирать коробку передач, регулировать зазоры клапана. Четырехтактный двигатель, установленный здесь, отличается долговечностью и экономностью, однако многие владельцы брезговали должным образом ухаживать за ним, и из-за этого возникали поломки.

Для того, чтобы ваш мокик после замены деталей служил долго и надежно, очень важно регулярно проводить следующие процедуры в плане ухода:

  • перед зимой обязательно необходимо сливать топливную смесь и вырабатывать двигатель с целью предотвращения коррозии составных элементов;
  • также перед хранением важно покрывать кресла и кофры чехлами – для этой цели можно использовать даже обычные старые полотенца;
  • регулярное мытье мокика способно существенно продлить сроки эксплуатации составных частей, так как этим обеспечивается их более слаженная работа;
  • обслуживайте электронику: очищайте провода и следите за тем, чтобы аккумулятор работал безупречно.

Вот, собственно, и все. Соблюдение этих моментов не отнимет много времени и сил, а ваш мокик прослужит значительно дольше. Если же так случилось, что вы ищите мотозапчасти в Украине, то старайтесь выбирать качественные: ищите на упаковке штрих-коды, свидетельствующие о заводском производстве, требуйте гарантию и внимательно осмотрите деталь на отсутствие сколов, шероховатостей и прочих недостатков, которых быть не должно. Мопед Дельта сегодня не выпускается, поэтому найти оригинальные запчасти бывает чрезвычайно сложно, и приходится ограничиваться неоригинальными – однако и в этом случае можно найти качество, если быть внимательным. Помните, что качественные комплектующие – залог длительной и комфортной работы любой системы, не только мотоцикла.

Диагностика неполадок

Любая техника, подобно человеческому организму, при определенных поломках выдает некоторые «симптомы», которые свидетельствуют о тех или иных неполадках в системе. К примеру, рассмотрим двигатель.

Иногда бывает так, что не заводится двигатель, глохнет мотор сразу же после завода или наблюдается нехарактерный звук во время его работы. В этих случаях, очевидно, какие-то сбои в работе двигателя. Первым делом нужно проверить уровень бензина в баке и осмотреть свечи зажигания – возможно, что засорение отходами привело к тому, что искра не возникает или не приводит к должному эффекту. У мопеда Дельта, как уже говорилось выше, часто бывают проблемы поршнем и кольцами, поэтому в случае чего к выбору этих комплектующих следует подходить особенно тщательно. Также следует проверить герметичность двигателя, предварительно разобрав его и заливая керосин: если будут потеки, значит, нарушилась герметичность и нужен ремонт. Еще одним способом устранения неисправностей двигателя является чистка камеры сгорания от нагара и прочих масс, неизбежно возникающих в результате работы системы.

Если у вас возникают сложности с ремонтом вручную, то попробуйте обратиться к специалистам, которые самостоятельно могут провести диагностику и замену деталей. Например, сюда: fdfmoto.com/ua. Будьте внимательны и отдавайте свой мокик на ремонт только в руки проверенных специалистов, так как в противном случае вам могут установить контрафактные запчасти, которые прослужат лишь самую малость и вам снова придется ехать в ремонтный пункт. Если же вы самостоятельно диагностировали проблему, то ищите качественные комплектующие для замены. Например, интернет-магазин «FDF» предлагает запчасти на Восход, Дельту, Альфу а также для зарубежных моделей мотоциклов, от самых современных до уже устаревших. Широкая дилерская сеть позволяет обслуживать своих клиентов на максимально высоком и качественном уровне.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.09.2016
Количество просмотров115
Статью добавил пользователь admin
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