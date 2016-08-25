Монтаж бойлера в Киеве Одним из самых незаменимых как в городских так и сельских условиях проживания, элемент сантехники, это бойлер для нагревания воды. Уже давно мы не представляем свою жизнь без теплого душа, да и теплой воды в кране. Бойлеры надежно заняли свои позиции в современном обществе помогая людям устроить свой быт с комфортом. Наиболее востребованным из всех типов это электрический бойлер с накопительным баком. Так же они делятся на бойлеры, что может раздать воду на пару точек, например кухню и душ, и на те, что подадут на одну, но даже если нет напора воды помыться у вас получится. Учитывая ваше потребление воды по количеству человек в семье и потребностях, вы сможете выбрать правильный бойлер, что обеспечит водой вас для нужд и поможет вам не укоротить бюджет в процессе использования. Учтите еще и фактор времени ожидания циркуляции горячей воды, чтоб не пришлось стоять под холодным душем в процессе ожидания теплой долгожданной струи воды. Нерациональное использование воды это плохая трата денег. Правильно подобранный бойлер и соблюдение правил эксплуатации оградят вас от особого ухода за бойлером. Выбрав подходящий вам, предстоит процесс установки. Или вызвать опытного слесаря или взять все в свои руки. Если монтаж бойлера http://ustanovka-boylera.kiev.ua/ вы решили осуществить сами, то сперва тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и установке. Инструкция по самостоятельной установке можно прочитать в интернете. Ну а дальше давайте все по порядку разберемся, чтобы установить водонагреватель. Имея инструменты для самостоятельной установки, так же нам понадобиться: пакля (или подмотка иного типа); фум лента; запорная арматура; тройники; соединительные шланги достаточной длины; трубы. Приступим. Для начала выберем место для установки проверив надежность самой стены, где вы решили установить бойлер и для крепления его подберем нужные элементы крепежа. Так же подобрать водопроводные трубы которые пригодны для установки и прослужат долго, вам не причиняя неудобств в дальнейшей их эксплуатации. Осталось лишь выбрать качественный электропровод, соблюдая технику как безопасности так и проводки кабеля, протянуть и подключить. Ну вот монтажные работы окончены, необходимо полностью заполнить водой бак и продержать его в течении часа. Если подтеканий не обнаружено, можно смело включать в сеть и осуществить пробный нагрев воды. Самостоятельное подключение, имеет ряд плюсов: Вы уже точно будете знать, как монтируется ваш бойлер и при неполадке, вам не придётся вызывать мастера, с легкостью вы сами сможете устранить неполадку. Как всегда решение за Вами. Многие все же доверяют установку бойлера специалисту, ведь он может дать гарантию что водонагревательный бойлер не выйдет из строя из за неправильного подключения и монтажа. Вы можете заказать монтаж бойлера в Киеве, позвонив нам. Наш специалист установит быстро и качественно. Вам не придётся о чем то беспокоится. Так же приемлемые цены, чистота выполненных работ вам однозначно порадуют. Заказать услугу в компании House-work можно оставив заявку на сайте или перезвонить по контактному телефону.