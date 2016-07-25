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Модные джинсы 2016

Джинсовая мода продолжает развиваться и удивлять своими новинками. В последней коллекции особенно удивили решения некоторых дизайнеров, такие, как. Например, круглые вырезы на бёдрах. А если вы решите купить air force в Москве, то будете выглядеть ещё более стильно!

Открытая щиколотка хоть и считается в некоторых кругах объектом нелепых шуточек, однако, в этом сезоне такая модель джинс заняла одно из почетных мест на модных показах. Поклонницам городского стиля одежды лучше подойдут узкие джинсы с отворотами. К такой модели идеально подойдет объемная футболка и обувь без каблука. Но отвороты сочетаются и с блузами, и с кардиганами. Все зависит от основного стиля.

Новинкой сезона стали белые штаны с отворотами. В идеале лучше выбрать свободный крой. Их можно одеть в комплекте с кедами и рубашкой, или модной футболкой. А пиджак, удобная обувь и белые джинсы - идеальный способ разнообразить серые офисные будни.

В коллекции сезона 2016 представлены не только джинсы, но и целые комплекты джинсовой одежды для настоящих поклонников этой ткани. А потрясающие эксперименты с цветовой гаммой и кроем привлекли новых поклонников к этой одежде.

Комбинезоны никогда не выйдут из моды. А в сезоне 2016 идеальным выбором будет джинсовая ткань. Не имеет значения, каким будет крой самих брюк. Можно выбрать или безразмерные. Или клеш. Главное, чтобы выбор подчеркивал достоинства фигуры.

Расклешенные брюки у многих ассоциируются с пляжным отдыхом. Потому дизайнеры внесли чуточку «пляжного» дыхания и в городскую моду. Расклешённые штаны представили дизайнеры дома Шанель. Поэтому в расклешенных джинсах можно идти даже на работу, не боясь выглядеть безвкусно.

Эксперименты с кроем привели к созданию переизбытка ткани вместе с черным принтом и фурнитурой. Казалось бы, адская смесь, но такие модели были представлены на показах многих именитых дизайнеров.

Классика никогда не выйдет из моды, и это утверждение еще раз доказала коллекция прямых джинс с нотками ретро стиля. Такие штаны пришлись по вкусу многим модницам со всего мира. А кроссовки http://sneakers-store.ru/catalog/air-force подходят под самые разные стили джинсов.

Идеальными считаются джинсы с высокой талией или же МОМ-стиль, который был популярен еще в 50 годах прошлого века. Такой стиль скроет недостатки фигуры и смотрятся визуально куда более интересно. Такой фасон можно одеть и в офис, и на прогулку.

Джинсы с заниженной талией также заняли почетное место на пьедестале моды. Классические модели с накладными кармашками, джинсы из разных оттенков. Таким разнообразием в коллекции приталенных джинс порадовали многие именитые дизайнеры.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.07.2016
Количество просмотров138
Статью добавил пользователь admin
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