Металлические стеллажи от известного украинского предприятия

Стеллажи из металла от украинского предприятия «ИМВО» – это лучшее решение для компактного хранения товаров и грузов на складах, в магазинах, архивах и офисах. Размещать груз на таких стеллажах можно в ящиках, коробках или насыпью. Металлические складские стеллажи безопасные и высоконадежные. К тому же они экономят место. Об их видах пойдет речь дальше. Разновидности металлических стеллажей от «ИМВО» Известная украинская компания «ИМВО» - один из лидеров на отечественном рынке оборудования для складов. Уже более 20 лет предприятие успешно занимается изготовлением и продажей надежных высококачественных стеллажей. В их ассортименте есть такие разновидности складских конструкций (металлических стеллажей): паллетный. Применяется при высоком товарообороте в складах небольших размеров и крупных центрах логистики. Он обеспечивает прямой и легкий доступ к каждому товару, который размещен на полках. Подходит для хранения комбинированных грузов;

въездной. Такое оборудование на 80% экономит площадь помещения. Это глубинная конструкция для однотипных товаров с низким оборотом и длительным сроком годности. Зачастую применяется для создания буферных запасов;

мобильный. Это передвижной металлический стеллаж невысокой стоимости с возможностью дистанционного управления. Главное преимущество такой конструкции - низкие затраты на содержание склада;

полочный. Отличная альтернатива, при помощи которой можно совмещать паллетное и полочное хранение груза;

консольный. Он применяется для хранения длинных грузов (трубы, листы ДСП в пакетах, профили). Существует односторонний (обработка с одной стороны) и двухсторонний (обработка с двух сторон) типы;

мезонинный. Такой тип стеллажей помогает по максимуму использовать высоту самого помещения. Это многоэтажная конструкция, предназначенная для любого груза;

гравитационный. Данное оборудование имеет высокую плотность размещения груза (складирования). Оно используется на складах с высоким товарооборотом и большим объемом продукции. Обслуживание происходит по принципу FIFO;

архивный. Он применяется для архивов и офисов. Покупка металлических стеллажей Желаете купить лучшие сборные и разборные металлические стеллажи по хорошей цене? Тогда смело заказывайте их в компании «ИМВО». Там вас ожидает широкий ассортимент, высокое качество исполнения и возможность изготовления оборудования по индивидуальному заказу. Ознакомиться с продукцией «ИМВО» можно в главном офисе во Львове или в представительстве в Киеве и других городах Украины.