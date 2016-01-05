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Металлические стеллажи от известного украинского предприятия

Стеллажи из металла от украинского предприятия «ИМВО» – это лучшее решение для компактного хранения товаров и грузов на складах, в магазинах, архивах и офисах. Размещать груз на таких стеллажах можно в ящиках, коробках или насыпью. Металлические складские стеллажи безопасные и высоконадежные. К тому же они экономят место. Об их видах пойдет речь дальше.

Разновидности металлических стеллажей от «ИМВО»

Известная украинская компания «ИМВО» - один из лидеров на отечественном рынке оборудования для складов. Уже более 20 лет предприятие успешно занимается изготовлением и продажей надежных высококачественных стеллажей. В их ассортименте есть такие разновидности складских конструкций (металлических стеллажей):

  • паллетный. Применяется при высоком товарообороте в складах небольших размеров и крупных центрах логистики. Он обеспечивает прямой и легкий доступ к каждому товару, который размещен на полках. Подходит для хранения комбинированных грузов;
  • въездной. Такое оборудование на 80% экономит площадь помещения. Это глубинная конструкция для однотипных товаров с низким оборотом и длительным сроком годности. Зачастую применяется для создания буферных запасов;
  • мобильный. Это передвижной металлический стеллаж невысокой стоимости с возможностью дистанционного управления. Главное преимущество такой конструкции - низкие затраты на содержание склада;
  • полочный. Отличная альтернатива, при помощи которой можно совмещать паллетное и полочное хранение груза;
  • консольный. Он применяется для хранения длинных грузов (трубы, листы ДСП в пакетах, профили). Существует односторонний (обработка с одной стороны) и двухсторонний (обработка с двух сторон) типы;
  • мезонинный. Такой тип стеллажей помогает по максимуму использовать высоту самого помещения. Это многоэтажная конструкция, предназначенная для любого груза;
  • гравитационный. Данное оборудование имеет высокую плотность размещения груза (складирования). Оно используется на складах с высоким товарооборотом и большим объемом продукции. Обслуживание происходит по принципу FIFO;
  • архивный. Он применяется для архивов и офисов.

Покупка металлических стеллажей

Желаете купить лучшие сборные и разборные металлические стеллажи по хорошей цене? Тогда смело заказывайте их в компании «ИМВО».  Там вас ожидает широкий ассортимент, высокое качество исполнения и возможность изготовления оборудования по индивидуальному заказу. Ознакомиться с продукцией «ИМВО» можно в главном офисе во Львове или в представительстве в Киеве и других городах Украины.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения05.01.2016
Количество просмотров100
Статью добавил пользователь admin
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