Металлические стеллажи от известного украинского предприятия

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Стеллажи из металла от украинского предприятия «ИМВО» – это лучшее решение для компактного хранения товаров и грузов на складах, в магазинах, архивах и офисах. Размещать груз на таких стеллажах можно в ящиках, коробках или насыпью. Металлические складские стеллажи безопасные и высоконадежные. К тому же они экономят место. Об их видах пойдет речь дальше.
Разновидности металлических стеллажей от «ИМВО»
Известная украинская компания «ИМВО» - один из лидеров на отечественном рынке оборудования для складов. Уже более 20 лет предприятие успешно занимается изготовлением и продажей надежных высококачественных стеллажей. В их ассортименте есть такие разновидности складских конструкций (металлических стеллажей):
Покупка металлических стеллажей
Желаете купить лучшие сборные и разборные металлические стеллажи по хорошей цене? Тогда смело заказывайте их в компании «ИМВО». Там вас ожидает широкий ассортимент, высокое качество исполнения и возможность изготовления оборудования по индивидуальному заказу. Ознакомиться с продукцией «ИМВО» можно в главном офисе во Львове или в представительстве в Киеве и других городах Украины.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|05.01.2016
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|Статью добавил пользователь
|admin
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