Медицинские транспортировки больных

Если заболел кто-то из родственников – это большое горе для всей семьи. Все усилия идут на то, чтобы близкий человек как можно быстрее поправился. Если состояние больного оценивается как тяжелое, или такое что требует особого ухода, то такие люди нуждаются в специальной медицинской транспортировке. Что это за процесс и как его осуществить? Медицинские перевозки Медицинская транспортировка – это система мероприятий, которые направлены на безопасную и оперативную перевозку больных на любое расстояние. Этот процесс является одним из этапов лечения и часто влияет на скорость выздоровления пациента. В дороге состояние здоровья пострадавшего может резко ухудшиться, поэтому транспортировку должен выполнять только медицинский персонал и только на специальном транспорте. Поэтому забудьте об идеи самостоятельной перевозки больного, так вы не сделаете ему лучше, а только подвергнете его жизнь опасности. Если говорить о государственной медицине, то услуги транспортировки она не предоставляет! Бригады скорой помощи занимаются тем, что приезжают по экстренным вызовам и, при необходимости, отвозят пациентов в ближайшую больницу. Если же речь идет о поездке на большое расстояние, то государственная скорая помощь за такую задачу не берется. Как же быть? Существует один правильный вариант выхода из положения – это вызов платной скорой помощи. Платная скорая помощь – это специальные медицинские компании, которые выполняют весь спектр медицинских услуг, включая квалифицированную перевозку. При этом для таких компаний не имеет значение расстояние, они берутся за работу, даже если нужно ехать далеко, а состояние здоровья больного тяжелое. Преимущества платной медицины Для частных медицинских компаний нет «не срочных» вызовов, поэтому к вам обязательно как можно скорее приедет врач; Перевозка больного – это прямая специализация таких компаний, поэтому они как можно лучше выполняют свою работу; Вы можете вызывать врача в любое время дня и ночи; Транспортировка может происходить по Украине и за границу; Перевозят пациентов реанимобилем: он как нельзя лучше подходит для таких целей, ведь оснащен необходимым медицинским оборудованием. Кстати, комплектация оборудования происходит перед выездом на вызов, это позволяет укомплектовать машину только необходимым оборудованием. Единственный недостаток частной медицины – это то, что такие услуги предоставляются не бесплатно. Но, когда речь заходит о здоровье близкого человека, главное не деньги, а результат. Источник - medtrans.kiev.ua