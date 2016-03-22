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Медицинская техника для дома: компрессорные ингаляторы небулайзеры, тонометры.

Медицинская техника для дома: компрессорные ингаляторы небулайзеры, тонометры.

Качественная медтехника от европейских производителей: Dr.Frei (Швейцария), Gamma (Англия).

Компрессорный небулайзер Dr.Frei Turbo Flow - уникальнная технология регулирования размера частиц аэрозоля! Источник: http://askorbinka.com.ua/katalogh-tovarov/medicinskaja-tekhnika/nebulajzery/kompressornye/kompressornyj-nebulajzer-drfrei-turbo-flow © askorbinka.com.uaДанная швейцарская компания специализируется на производстве медицинского оборудования, предназначаемого, как для взрослых, так и для детей любого возраста. В частности, компрессорный ингалятор Dr.Frei, можно применять не только в медицинских учреждениях, но и дома. Данный прибор предназначается для проведения ингаляционных процедур.

Данный вид терапии является самым эффективным средством лечения заболеваний дыхательных путей. Благодаря распылению жидкого лекарственного препарата в аэрозоль мелкой дисперсии удаётся снизить его расход. А выздоровление наступает на много быстрее по сравнению с таблетками. Обусловлено это тем, что аэрозоль проникает глубоко в дыхательные пути, где напрямую взаимодействует с очагом заболевания. Ещё, ингаляционная терапия не наносит никакого вреда внутренним органам, таким как печень и почки.

Как работает компрессорный ингалятор Dr.Frei?

Компрессорный небулайзер Dr.Frei Turbo FlowПринцип его работы очень просто и понятен. Встроенный в прибор компрессор осуществляет нагнетание воздуха, который поступает в камеру с лекарственным препаратом, где и происходит превращение его в аэрозоль. Затем уже распылённое лекарство движется по ингаляционной трубке к маске или мундштуку, в зависимости от модели устройства.

Достоинства, которыми обладает компрессорный ингалятор Dr.Frei

Самое основное – это большой срок эксплуатации, высокая эффективность такого вида лечения, широкий ассортимент применяемых лекарственных препаратов. Из-за того, что в таком приборе установлен компрессор, его работа слышна. Некоторые пользователи считает её очень шумной. Но современные технологии не стоят на одном месте. Сегодня имеются модели компрессионных ингаляторов данного бренда, которые работают очень тихо. Особенно такие приборы оценят родители, применяя их для лечения своего ребёнка.

Механический тонометр Гамма

Механический тонометр с манжетой на плечо Gamma 700 К - выбор профессионалов!Это ещё один прибор, который позволяет постоянно следить за состоянием вашего здоровья. Механический тонометр Гамма осуществляет измерения уровня артериального давления. Это надёжный и высокоточный прибор, изготовленный из качественных материалов.

Какие особенности механического тонометра Gamma?

  • Усовершенствованный манометр высокой точности.

  • Прочная и универсальная манжета (22-40 сантиметров).

  • Камера и нагнетатель изготовлены из высококачественного латекса.

  • Металлический фонендоскоп.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.03.2016
Количество просмотров76
Статью добавил пользователь admin
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