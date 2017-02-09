Сегодня мы подбросим идеи всем тем, кто не может придумать досуг на день всех женщин – 8 марта. Итак, подарки и цветы заготовлены своим любимым мама, дочкам, женам, подругам и одноклассникам, но вот хотелось бы еще что-то добавить, или как-то отпраздновать. Кто заказывает столик или просто приходит в этот день в ресторан или кафе, тот знает, что идея уединиться – провалится в пропасть. Поэтому для тех, кто выбирает более уединенное место, или дом – можно посоветовать заказать к себе какой-то интересный мастер класс на 8 марта. Можно побаловать своих любимых интересным рукодельным занятием. Иногда банальность подарков так удручает начальников офисов, что они приглашают вместо подарка для своих сотрудниц – мастер классы на 8 марта. Девушкам гораздо интереснее попробовать расписать чашку самой, попробовать работу с витражной краской, чем получить ту же чашку в подарочном пакетике. Но иногда и мужчины вместо покупки подарка для своих сотрудниц – заказывают мастер класс, чтоб сотворить подарок самостоятельно. Как сделала компьютерная компания, в которой мужчины и парни плели для своих сотрудниц около ста ловцов снов. Зрелище было завораживающее. Также в идеях на мастер классы на 8 марта нуждаются мамочки, которые приглашают в класс своим деткам такие мероприятия, заменяя интересными занятиями банальный сладкий стол. Создание конфетного букета. Такой букет это вкусно, красиво и интересно. Взрослые и дети могут с помощью несложных материалов сделать букет для мам, подруг и друзей. А дальше, научившись делать такой букет несложно будет и дальше делать такие подарочки своими руками своим родным. Если заказать такой мастер класс взрослым, то взрослые делают полноценный букетик на цветков 7, если же детям в класс, то они успевают сделать только букетик из трёх цветочков и украшений в горшочке. Не так богато, но все же красиво. Создание восковых свечей. Свечки можно отливать из парафина в форму или скручивать из вощины – соты для мёда. Далее свеча украшается кофе, травами, лентами, блестками и декором. Попробуйте сделать с девочками и девушками рукодельное мыло. Это будет не только красиво и полезно, это будет невероятно интересно позаниматься таким действием. В подарок все участники получают красивенькое ароматное мыльце. Создание подарочных аромакамушков – это мастер класс, который вызовет интерес у всех любительниц приятных запахов. Такие камушки создаются разными способами: с помощью соленого теста, с помощью гипсовых фигурок и других вариантов. Но все каждый по-своему интересны.