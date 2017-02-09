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Сегодня мы подбросим идеи всем тем, кто не может придумать досуг на день всех женщин – 8 марта.
Итак, подарки и цветы заготовлены своим любимым мама, дочкам, женам, подругам и одноклассникам, но вот хотелось бы еще что-то добавить, или как-то отпраздновать. Кто заказывает столик или просто приходит в этот день в ресторан или кафе, тот знает, что идея уединиться – провалится в пропасть. Поэтому для тех, кто выбирает более уединенное место, или дом – можно посоветовать заказать к себе какой-то интересный мастер класс на 8 марта. Можно побаловать своих любимых интересным рукодельным занятием.
Иногда банальность подарков так удручает начальников офисов, что они приглашают вместо подарка для своих сотрудниц – мастер классы на 8 марта. Девушкам гораздо интереснее попробовать расписать чашку самой, попробовать работу с витражной краской, чем получить ту же чашку в подарочном пакетике. Но иногда и мужчины вместо покупки подарка для своих сотрудниц – заказывают мастер класс, чтоб сотворить подарок самостоятельно. Как сделала компьютерная компания, в которой мужчины и парни плели для своих сотрудниц около ста ловцов снов. Зрелище было завораживающее.
Также в идеях на мастер классы на 8 марта нуждаются мамочки, которые приглашают в класс своим деткам такие мероприятия, заменяя интересными занятиями банальный сладкий стол.
Создание подарочных аромакамушков – это мастер класс, который вызовет интерес у всех любительниц приятных запахов. Такие камушки создаются разными способами: с помощью соленого теста, с помощью гипсовых фигурок и других вариантов. Но все каждый по-своему интересны.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|09.02.2017
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|69
|Статью добавил пользователь
|admin
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