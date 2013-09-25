Manors Investment: как получить без риска двойной доход?

Основной целью каждого трейдера форекс является возможность заработать. А покупка активов на самом рыночном «дне» - это невообразимая возможность для любого инвестора. Не тайна, что по причине кризиса в Европе, евро падает, а курс доллара растет.

Каким же образом можно заработать на рецессии, покупали сейчас евро? На все эти вопросы в рубрике «Новости России» ответили «Биржевому лидеру» аналитики инвестиционного фонда Manors Investment.

Риск является не только благородным, но и высокоприбыльным делом. Инвесторы, которые работают на валютном форекс рынке, имеют уникальную возможность минимального вклада в инвестфонд Manors Investment в евро, а так же заработать на этом.

На протяжении мирового кризиса возникает вопрос, почему создается информационная атака на евро и оправдали то, что все так плохо?

Как сообщили аналитики компании Manors Investment, существует два вполне реальных варианта развития событий.

В соответствии с первым, из финансового альянса будут удалены слабые звенья, такие как Ирландия, Греция, Испания, Португалия. А может и Италия. А оставшиеся более сильные страны смогут поднять евро. Однако это будет не быстрый процесс. Страны, которые выйдут из еврозоны, вернутся к своим национальным валютам, но через время, если им удастся подтянуть свои экономики, они ,возможно, вернутся в европейский монетарный блок.

По второму варианту развития событий может произойти неконтролируемый развал еврозоны. Однако в таких событиях никто не заинтересован. Примерно треть валютных резервов мира приходится на долю евро. Поэтому у американцев не будет радости от гибели соперника. В мире возможно воцарение хаоса, и предпочтительнее будут бартерные сделки, а не обмен реальных товаров на неподтвержденные бумажки, пусть и с портретами бывших президентов Америки.

Экс-премьером Британии было обозначено два подхода для того, чтобы спасти евро зону.

Согласно первому, применить жесткую экономию. И параллельно проводить структурные реформы национальных экономик.

А в соответствии со вторым, стимулировать экономический рост, не проводя радикальные преобразования в экономике.

Тони Блэр не считает ни один из этих подходов единственно правильным. Он считает, что необходимо лавировать между ними и не впадать в крайности. Реформы сейчас являются жизненно необходимыми, а Германии нужно выступить в роли катализатора этого процесса.