Лучшие бренды телевизоров: краткий обзор

Разнообразие предлагаемых в магазине телевизоров способно озадачить каждого покупателя. Как сделать выбор? Специалисты рекомендуют отобрать для себя из всей линейки ряд приоритетных брендов, выпускающий гарантировано качественную технику. На отечественном рынке доверия заслуживают: Samsung, LG, Philips, Sony и Toshiba.

Приобрести качественный телевизор в интернет магазине дешево достаточно просто. Демократичные расценки предлагает популярный бренд Samsung. Приемлемая стоимость техники стала отличительной чертой марки недавно, этому способствовало открытие на территории России собственного производства. Линейка техники охватывает модели с экраном от 19 до 105 дюймов. В области «умных» телевизоров Samsung предлагает устройства с самой мощной и простой в эксплуатации платформой.

Извечный конкурент Samsung – компания LG. Отличительная черта бренда – наличие внушительного ассортимента HD, LED LCD и плазменных телевизоров. Выпуск последних Samsung в скором времени вообще планирует прекратить. Именно LG ознакомила отечественного покупателя со всеми возможностями, которыми обладает технология Smart TV. Еще один бонус в пользу южнокорейского производителя – большое количество его сервисных центров на территории России.

Привлекательную ценовую политику демонстрирует производитель Philips. Он регулярно обновляет серии выпускаемых телевизоров. Модели, начиная со среднего ценового сегмента, оснащаются уникальной подсветкой Ambiligh. Она располагается на задней панели техники, улучшает световую гамму изображений на экране, уменьшает нагрузку на глаза зрителей.

В последние годы японский бренд Sony сократил выпуск телевизоров, но безупречного качества оставшихся на рынке моделей этот факт не ухудшил. Цены компания устанавливает на технику достаточно высокие. Телевизор Sony – выбор для тех, кто ценит оригинальную сборку и большой перечень опций. Модели производителя обеспечивают доступ к таким популярным приложениям, как Skype, Youtube, VK, Facebook.

Еще одна демонстрация японского качества на отечественном рынке – телевизоры Toshiba. Все технологии, применяемые в них, являются собственными разработками производителя. Особое уважение смарт-системе Toshiba Places, позволяющей ограничить доступ к определенным опциям. Родители, которые стремятся оградить детей от нежелательного контента, наличие функционала точно оценят.