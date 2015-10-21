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Лучшее время для смены покрышек

Эксперты считают, что авто резина нуждается в замене уже когда рисунок протектора составляет 4 мм. В центральной канавке колеса находится указатель, напоминающий перемычку. Когда протектор и перемычка сравниваются, необходимо произвести замену покрышки. Шины летние отлично переносят высокие температуры благодаря повышенной жёсткости, а их протектор имеет определённые особенности, специально адаптированные для дорожного покрытия. Из-за этого они особо устойчивы к износу и отличаются высоким уровнем проходимости. Резина зимняя отличается уникальностью рисунка протектора, имеет глубокие канавки и большое количество ламелей. При выборе покрышек для любого сезона, всегда останавливайтесь на варианте с усиленной боковиной.

Безошибочно выбираем летние шины

Теплое время года – это благоприятный период для комфортного передвижения на автомобиле, но различных важных параметров и нюансов в покрышках для этого сезона не меньше, чем в зимних. В таком случае варианта два: купить более-менее дорогую резину или копнуть глубже и подобрать подходящий вариант именно для вашего авто.

Важные характеристики при покупке летних покрышек:

  • надежность сцепления с дорожным покрытием;
  • цена;
  • управляемость;
  • шум и вибрация;
  • комфортность;
  • сопротивление аквапланированию;
  • износоустойчивость;
  • скоростной режим;
  • вес;
  • стабильность при поворотах.

Таким образом, заказать качественный товар, который идеально подойдёт именно для вашего автомобиля, можно в интернет-магазине «Склад шин». Но перед тем как остановиться на одном из вариантов, оцените свой стиль вождения, возможности вашего транспортного средства и сезонные условия местности, по которой вам доведётся ездить.

Полезные советы при выборе зимней резины

Автомобильные шины для зимы способны обеспечить длительный срок эксплуатации при низких температурах и обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Наличие шипов в протекторе увеличивает сцепление при обледенелом дорожном покрытии. Существуют покрышки стандартного образца и фрикционные. Последние имеют массу положительных отзывов среди городских автолюбителей. Фрикционная резина надёжно удерживает автомобиль на грязной и снежной дороге. Зимние шипованные шины замечательно себя показали на сельских дорогах, которые довольно редко чистятся. Специалисты интернет – магазина «Склад шин» быстро и качественно подберут покрышки, идеально подходящие для вашего авто. Выбирайте только качественные шины, и помните, что ваша безопасность превыше всего.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения21.10.2015
Количество просмотров85
Статью добавил пользователь admin
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