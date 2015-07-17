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Лучшее оборудование для систем видеонаблюдения

Последняя тенденция в обеспечении безопасности – создание системы видеонаблюдения, которая позволяет осуществлять непрерывный видеоконтроль за определенной территорией. Сегодня такие системы устанавливаются как на общественных объектах (в метро, больницах, школах), так и в частных домах.

Рассмотрим более подробно последний случай, поскольку установка видеонаблюдения в частных домах набирает все большую популярность.

От чего зависит качество видеонаблюдения?

Важную роль в качестве таких систем играет оборудование для систем видеонаблюдения. Главная составляющая этого оборудования – камера, которая может быть как замаскированной, так и открытой. Замаскированная видеокамера позволяет в первую очередь фиксировать правонарушение, а второй вариант может даже отпугнуть злодеев (правонарушитель понимает, что его снимают, и старается избежать этого).

Оборудование для видеонаблюдения может одинаково эффективно работать как при дневном свете, так и ночью. Для ночной съемки предусмотрен специальный инфракрасный режим, благодаря которому можно даже не подсвечивать специально охраняемую территорию.

Записанный камерами материал может сохраняться тремя способами:

  • передаваться на пункт охраны в круглосуточном режиме;
  • сохраняться на жестком диске компьютера;
  • передаваться через интернет и сохраняться на сервере.

На важных объектах практикуется гибридная система передачи данных, когда они одновременно передаются на монитор пункта охраны и записываются через интернет.

Но для того чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного вида системы безопасности, необходимо подобрать подходящую модель камеры и грамотно ее установить. Конечно, эту задачу должны решать профессионалы.

Где найти лучшие камеры видеонаблюдения?

Подобрать нужную модель камеры видеонаблюдения и заказать ее установку можно на сайте http://worldsecurity.com.ua/ustanovka-videokamer. Наша компания работает с самым современным оборудованием для видеонаблюдения от ведущих производителей, что позволяет обеспечить хорошее качество видеосъемки в любых погодных условиях. Опытные монтажники без труда выполнят установку как наружных, так и скрытых камер в максимально сжатые сроки.

Кроме того, стоимость камер видеонаблюдения и их установки в нашей компании заметно ниже, чем у конкурентов. С помощью нашего оборудования для видеонаблюдения вы сможете существенно увеличить безопасность вашего дома и отпугнуть от него не прошеных гостей.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения17.07.2015
Количество просмотров144
Статью добавил пользователь admin
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