Лучшее оборудование для систем видеонаблюдения

Последняя тенденция в обеспечении безопасности – создание системы видеонаблюдения, которая позволяет осуществлять непрерывный видеоконтроль за определенной территорией. Сегодня такие системы устанавливаются как на общественных объектах (в метро, больницах, школах), так и в частных домах.

Рассмотрим более подробно последний случай, поскольку установка видеонаблюдения в частных домах набирает все большую популярность.

От чего зависит качество видеонаблюдения?

Важную роль в качестве таких систем играет оборудование для систем видеонаблюдения. Главная составляющая этого оборудования – камера, которая может быть как замаскированной, так и открытой. Замаскированная видеокамера позволяет в первую очередь фиксировать правонарушение, а второй вариант может даже отпугнуть злодеев (правонарушитель понимает, что его снимают, и старается избежать этого).

Оборудование для видеонаблюдения может одинаково эффективно работать как при дневном свете, так и ночью. Для ночной съемки предусмотрен специальный инфракрасный режим, благодаря которому можно даже не подсвечивать специально охраняемую территорию.

Записанный камерами материал может сохраняться тремя способами:

передаваться на пункт охраны в круглосуточном режиме;

сохраняться на жестком диске компьютера;

передаваться через интернет и сохраняться на сервере.

На важных объектах практикуется гибридная система передачи данных, когда они одновременно передаются на монитор пункта охраны и записываются через интернет.

Но для того чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного вида системы безопасности, необходимо подобрать подходящую модель камеры и грамотно ее установить. Конечно, эту задачу должны решать профессионалы.

Где найти лучшие камеры видеонаблюдения?

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