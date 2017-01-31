Ломбард-франчайзинг: разъяснения компании

Ломбарды существуют несколько столетий. С момента возникновения первой ростовщической конторы принцип их работы практически не изменился. Несмотря на огромную сеть банков, услуги ломбардов продолжают пользоваться популярностью. По мнению специалистов компании www.lombardparus.com , число клиентов продолжает только расти. Возможность получения займа за 15-20 минут без бумажной волокиты привлекает многих людей.

Поскольку никто не отменял закона экономики о том, что «спрос рождает предложение», есть немало предпринимателей, располагающих свободными капиталами, которые хотели бы заняться этим бизнесом. Главный источник прибыли – это проценты, уплаченные заемщиком кредитору за пользование кредитом. Срок выдачи кредита бывает различным: от одного месяца до одного года.

Особенности работы по франшизе

Открытие ломбарда требует значительных финансовых вложений (аренда помещения, оплата труда наемных работников, оформление помещения, охрана, реклама). Значительные финансовые вложения понадобятся вам и в том случае, если вас привлекает ломбард-франчайзинг (http://www.lombardparus.com/franchise/ ). С тем лишь различием, что процесс открытия предприятия для вас существенно ускорится и упростится.

Перед приобретением франшизы, вам необходимо определиться с формой сотрудничества. Есть несколько разновидностей франчайзинга: инвестиции в бизнес, открытие собственного заведения либо ребрендинг существующего ломбарда по требованиям, выдвинутым предприятием-франчайзером.

Следующий шаг – определиться со специализацией ломбарда (антиквариат, меховые изделия, автомобили, техника, изделия из драгоценных металлов). При желании, возможно открыть заведение, которое специализируется на нескольких направлениях.

Выбор помещения

После того как вы решили все бумажные вопросы по оформлению предприятия, подумайте о размещении. Для больших городов это спальные районы, для относительно небольших населенных пунктов — центр. Обязательно обратите внимание, нет ли поблизости конкурентов. Впрочем, «меховой» и «ювелирный» ломбарды вполне могут соседствовать между собой, а, к примеру, два автомобильных – едва ли.

Для помещения ломбарда лучше всего подходит первый этаж жилого здания или отдельно стоящая «одноэтажка». Главное –яркая вывеска, ничем не ограниченный доступ и высокая проходимость людей. Что касается площади, то здесь подход индивидуальный. Для универсального заведения – площадь порядка 100 «квадратов», для ювелирного – 20-30 м2.