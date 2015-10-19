«Липучки» – оптимальный выбор для зимы

Ежегодно с приходом первых холодов автолюбители занимаются решением одних и тех же вопросов. Какие зимние шины лучше купить, стоит ли оставлять старые и какие производители самые практичные? Основные сложности при выборе шин Выбрать вариант для зимней непогоды крайне сложно в силу нескольких причин: Слишком много производителей, которые наперебой утверждают, что именно их товар самый лучший;

За несколько месяцев зимы погода может меняться от +10 до - 10°С. Кроме температуры происходит постоянная смена осадков. Дождь может закончиться снегом или градом. Некоторые автолюбители предпочитают руководствоваться собственным опытом, но ежегодно появляются новые модели, поэтому уследить за всеми крайне сложно. Поэтому можно положиться на мнение знакомых, но это не совсем верно, поскольку сложно найти два одинаковых автомобиля, не говоря уже о похожем поведении водителя за рулем. Именно поэтому, если хотите узнать, какие особенности имеют шины hankook, обратитесь к опытному продавцу, который регулярно следит за обновлением ассортимента и новыми предложениями. Шипы или “липучка”? Основная сложность, которая возникает перед каждым автомобилистом заключается в том, что стабильная погода сохраняется исключительно на крайних полюсах. А нам приходится ежедневно приспосабливаться к превратностям погоды, как же, используя только один вид шин, проездить весь зимний сезон? Всем известно, что автолюбители для зимы выбирают либо шипы либо «липучки». В зависимости от вида дороги, по которой преимущественно ездит автовладелец. Если водитель передвигается в большом городе, практично выбрать фрикционные покрышки. Они оптимально подойдут для владельцем авто, которые ездят по очищенным асфальтным дорогам. Если же большую часть трех зимних месяцев вам приходиться перемещаться по загородным дорогам, лучше остановить выбор на покрышках с шипами. Однако, если познакомиться поближе с особенностями, которые имеет резина гудиер и модели других популярных производителей, можно подобрать оптимальный вариант и без шипов. Современные технологии, которые используются для производства покрышек, настолько прогрессивны, что униврсальные “липучки” позволяют уверено передвигаться даже в условиях сильного гололеда. Кроме того, они опережают «шипы» по таким показателям, как шумность и сила сцепления на различных видах асфальта. Данные утверждения доказывают не только мнения владельцев таких моделей, но и результаты специализированных тестов, которые регулярно появляются в печатных изданиях. Окончательный выбор безусловно за вами, но прислушаться к мнению экспертов не помешает.