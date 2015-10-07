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Личные качества и навыки профессионального переводчика

Личные качества и навыки профессионального переводчика

Какими же качествами должен обладать хороший переводчик? Безусловно, профессионал переводческого дела должен обладать определенными лингвистическими способностями, природной грамотностью и доскональным знанием языка. Причем не только языка перевода, но своего родного.

Однако это далеко не единственные требования к специалисту. Помимо языковых познаний на качество готового перевода влияют и личные черты работающего над текстом человека, его багаж знаний и жизненные навыки. По этой причине профессиональный переводчик должен:

  • быть усидчивым, терпеливым и внимательным к деталям (Невнимательность и мельчайшая неточность могут привести к искажению смысла исходного текста);

  • любознательным (Хороший лингвист всегда открыт для новых знаний и способен развиваться);

  • иметь богатый словарный запас и уметь работать со вспомогательными материалами (словари, статьи, глоссарии);

  • быть гибким (Это касается и тематики переводов, и ненормированного рабочего графика. Ведь готовый перевод может понадобиться клиенту на вечер воскресенья или «на вчера»).

Работа над различными тематическими переводами, научными или техническими текстами предполагает использование общей терминологии, определенных фраз и выражений. В этой связи профессиональный переводчик должен обладать не только багажом языковых знаний, но и хорошо развитой памятью. Это позволит избежать неоднозначного употребления слов и разночтений при употреблении терминов.

 

Переводчики-синхронисты

Для большинства специалистов, работающих с письменными переводами, вышеперечисленных навыков вполне достаточно. В ситуации с устными переводчиками, в особенности – синхронистами, все обстоит гораздо сложнее.

Наряду с богатым словарным запасом, грамотностью и высоким уровнем языковых знаний занимающийся синхронным переводом специалист должен отличаться:

  • быстрой реакцией;

  • хорошим слухом;

  • четкой дикцией;

  • помехоустойчивостью и умением сосредоточится в любой ситуации;

  • спокойствием и психологической устойчивостью.

Кроме того, работающий на различных конференциях, форумах и научных симпозиумах переводчик-синхронист должен быть в хорошей физической форме. Зачастую, это так же необходимо, как и глубокое знание языка перевода и терминологии.

Причем отыскать такого специалиста в интернете или по объявлению может быть довольно проблематично. Гораздо проще обратиться в специализированное агентство, где работают квалифицированные лингвисты и опытные переводчики, например в бюро переводов Lingmax.

lingmax.com.ua - все виды профессиональных переводов в Киеве.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения07.10.2015
Количество просмотров76
Статью добавил пользователь admin
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