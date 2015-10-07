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Личные качества и навыки профессионального переводчика
Какими же качествами должен обладать хороший переводчик? Безусловно, профессионал переводческого дела должен обладать определенными лингвистическими способностями, природной грамотностью и доскональным знанием языка. Причем не только языка перевода, но своего родного.
Однако это далеко не единственные требования к специалисту. Помимо языковых познаний на качество готового перевода влияют и личные черты работающего над текстом человека, его багаж знаний и жизненные навыки. По этой причине профессиональный переводчик должен:
Работа над различными тематическими переводами, научными или техническими текстами предполагает использование общей терминологии, определенных фраз и выражений. В этой связи профессиональный переводчик должен обладать не только багажом языковых знаний, но и хорошо развитой памятью. Это позволит избежать неоднозначного употребления слов и разночтений при употреблении терминов.
Переводчики-синхронисты
Для большинства специалистов, работающих с письменными переводами, вышеперечисленных навыков вполне достаточно. В ситуации с устными переводчиками, в особенности – синхронистами, все обстоит гораздо сложнее.
Наряду с богатым словарным запасом, грамотностью и высоким уровнем языковых знаний занимающийся синхронным переводом специалист должен отличаться:
Кроме того, работающий на различных конференциях, форумах и научных симпозиумах переводчик-синхронист должен быть в хорошей физической форме. Зачастую, это так же необходимо, как и глубокое знание языка перевода и терминологии.
Причем отыскать такого специалиста в интернете или по объявлению может быть довольно проблематично. Гораздо проще обратиться в специализированное агентство, где работают квалифицированные лингвисты и опытные переводчики, например в бюро переводов Lingmax.
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|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|07.10.2015
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|76
|Статью добавил пользователь
|admin
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