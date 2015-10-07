Личные качества и навыки профессионального переводчика Какими же качествами должен обладать хороший переводчик? Безусловно, профессионал переводческого дела должен обладать определенными лингвистическими способностями, природной грамотностью и доскональным знанием языка. Причем не только языка перевода, но своего родного. Однако это далеко не единственные требования к специалисту. Помимо языковых познаний на качество готового перевода влияют и личные черты работающего над текстом человека, его багаж знаний и жизненные навыки. По этой причине профессиональный переводчик должен: быть усидчивым, терпеливым и внимательным к деталям (Невнимательность и мельчайшая неточность могут привести к искажению смысла исходного текста);

любознательным (Хороший лингвист всегда открыт для новых знаний и способен развиваться);

иметь богатый словарный запас и уметь работать со вспомогательными материалами (словари, статьи, глоссарии);

быть гибким (Это касается и тематики переводов, и ненормированного рабочего графика. Ведь готовый перевод может понадобиться клиенту на вечер воскресенья или «на вчера»). Работа над различными тематическими переводами, научными или техническими текстами предполагает использование общей терминологии, определенных фраз и выражений. В этой связи профессиональный переводчик должен обладать не только багажом языковых знаний, но и хорошо развитой памятью. Это позволит избежать неоднозначного употребления слов и разночтений при употреблении терминов. Переводчики-синхронисты Для большинства специалистов, работающих с письменными переводами, вышеперечисленных навыков вполне достаточно. В ситуации с устными переводчиками, в особенности – синхронистами, все обстоит гораздо сложнее. Наряду с богатым словарным запасом, грамотностью и высоким уровнем языковых знаний занимающийся синхронным переводом специалист должен отличаться: быстрой реакцией;

хорошим слухом;

четкой дикцией;

помехоустойчивостью и умением сосредоточится в любой ситуации;

спокойствием и психологической устойчивостью. Кроме того, работающий на различных конференциях, форумах и научных симпозиумах переводчик-синхронист должен быть в хорошей физической форме. Зачастую, это так же необходимо, как и глубокое знание языка перевода и терминологии. Причем отыскать такого специалиста в интернете или по объявлению может быть довольно проблематично. Гораздо проще обратиться в специализированное агентство, где работают квалифицированные лингвисты и опытные переводчики, например в бюро переводов Lingmax. lingmax.com.ua - все виды профессиональных переводов в Киеве.