Лето, солнце, туника, сарафан, платье

​Когда за окном печет летнее солнце просто глупо "запирать" женское тело в тесные и жаркие джинсы или чопорные и неудобные вечерние платья. Трикотажные женские одежды, среди которых есть множество летних моделей туник, сарафанов и платьев, хорошо подходят как для прогулок по набережной в отпуске, так и для похода в офис в период рабочих будней. Поэтому женский трикотаж стал видом одежды на все случаи жизни. Особенно популярны такие одежды у юных прелестниц, "разметающих» молодежные платья оптом и в розницу, ведь изделие из трикотажа изумительно подчеркивает линии стройной девичьей фигуры.



Такие летние предметы одежды наравне с купальником и пляжными тапочками стали обязательным элементом гардероба современной туристки. В трикотажных изделиях удобно, нежарко и очень комфортно. В дополнение к этому подобные наряды визуально привлекательны, что немаловажно для наших модниц. Не стоит думать, что летний трикотаж носят только обладательницы фигур с параметрами 90-60-90. Несколько лишних сантиметров на талии или в области бедер не должны стать причиной отказа от этих практичных летних одежд. Конечно же, такие платья или сарафаны способны ложиться точно на изгибы фигуры, демонстрируя окружающим все ее прелести и возможные недочеты. Но многие модели за счет правильного кроя способны маскировать небольшой животик или слишком уж аппетитную женскую попу.



Одежда из трикотажа отличается изрядной долей универсальности. Модницы спешат летние сарафаны купить оптом, ведь среди разнообразия моделей можно найти те, которые предназначены для выхода в свет и те, которые вполне можно надеть для повседневной носки. Существует своя классификация трикотажных женских летних одеяний, которая помогает правильно ориентироваться в процессе приобретения необходимого предмета гардероба.



Так сарафан оставляет открытыми руки, плечи и часть спины, в то время, как платье все эти зоны закрывает. Именно по этой причине с приходом тепла летние сарафаны оптом и в розницу очень хорошо продаются. Бывают короткие сарафаны, а бывают модели "макси", которые благодаря своей длине "в пол" могут стать хорошей заменой вечернему платью. В этом случае лучше сопроводить сарафан некоторыми аксессуарами в виде природных или фолк украшений. Сарафаны с длиною до колена хорошо комбинируются с водолазками, блейзерами или жакетами, что делает их уместным нарядом для делового образа.



Туника считается такой себе "золотой серединой" между просто блузой и платьем. Короткую тунику (длина до середины бедер) можно сочетать с брюками, джинсами, шортами, легинсами или мини юбками, а длинную носить как самостоятельный наряд с декорированием в виде пояса. Когда же лето закончится тунику можно сочетать с кожаными вещами, плащами, блейзерами и кардиганами.