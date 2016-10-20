Лестница в здании или при входе в него является самой функциональной частью. Кроме того, нагрузка на нее бывает достаточно высокой. А потому не удивительно, что натуральный камень используется для создания этих конструкций чаще всего. Эксплуатационные характеристики лестницы из гранита Благодаря граниту, она обладает особыми преимуществами: надежная конструкция будет служить десятилетия и не изменит своих качеств с годами;

выдерживает любые физические нагрузки, так как прочность камня в разы превышает любые аналоги;

особая устойчивость к стиранию помогает сохранять внешний вид лестницы вне зависимости от количества людей, которые по ней ходят каждый день;

устойчивость гранита к ударам также продлевает жизнь конструкции;

натуральность материала разрешает использовать его и внутри жилого здания;

разнообразие природного окраса гранита сделает интерьер дома не только красивым, но и неповторимым;

такую лестницу легко помыть влажной тряпкой, на ней не остаются пятна;

устойчивость к любым погодным проявлениям – ультрафиолет, влага, морозы, перепады температур не влияют на внешний вид, а также на качество материала. Выбор варианта под ваши потребности На сайте компании "Тетра-Стиль" вы можете заказать любые гранитные лестницы http://tetra-style.com.ua/menu/products/granit/lestnicy/, которые придутся вам по душе. Важно учесть некоторые нюансы и разновидности материала, чтобы не ошибиться с покупкой. Если вы решили приобрести такую лестницу для входа в здание, то остановите свой выбор на шлифованной или термообработанной поверхности. Только так можно добиться шероховатости материала, чтобы ступеньки не были скользкими. Стоит особо уделить внимание износостойкости, если предполагается, что по ней будет ходить очень много людей. Для домашних условий достаточно ограничить свой выбор цветовой гаммой. Учитывая, что цвет гранита, его фактура и обработка могут быть самыми разными, уделите особое внимание дизайнерскому решению интерьера, чтобы лестница гармонично вписалась в него. Поскольку подобная конструкция приобретается на долгие годы, то экономить на ее качестве не имеет смысла. А потому забудьте о дешевых заменителях, которые способны только временно передать внешний вид оригинала. От того, какой материал используют для лестничной конструкции, будет зависеть ее надежность, прочность и долговечность. Гранит способен подчеркнуть стиль интерьера и сделать его респектабельным. Зайдя в дом с такой лестницей, сразу чувствуется особая атмосфера и высокий статус хозяев.