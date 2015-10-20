Ленточная пила: область применения и параметры подбора!

Ленточные пилы имеют большую значимость в производстве и в домашнем хозяйстве. Они широко используются для распиловки разнообразных материалов, начиная с металла и древесины, заканчивая мясом и рыбой.

Ленточная пила являет собой режущий инструмент, имеющий зубья по одному краю. Эти пилы имеют толщину от 0,5 мм, что позволяет значительно экономить сырье при работе.

В ленточнопильном производстве в качестве сырья применяют легированные и нелегированные стали, прочностью на разрыв до восьмидесяти кПа/мм. На данный момент качественная ленточная пила - это биметаллическая пила с зубьями из быстрорежущей стали. Режущая часть такой пилы изготавливается из стали М42, которая имеет высокую твердость и красностойкость. Режущие зубья такой пилы позволяют использовать ее в самых тяжелых условиях, для резки труб, профилей, разноплановых заготовок и т.п. Подбор параметров ленточной пилы Ленточная пила по металлу позволяет делать прямые и косые резы труб, арматуры и прутьев. Чтобы выбрать наиболее подходящее ленточное полотно, стоит подобрать правильные параметры, такие как шаг, разводку и форму зубьев. Шаг зуба определяет число зубьев на дюйм. Он может измеряться в таких параметрах: от 1 до 32. Так тонкостенные детали для обработки требуют пилы с маленьким шагом зубьев, а вот большие поперечные сечения стоит резать пилой с крупным шагом. Стоит помнить, что режущая способность пилы повышается с уменьшением количества зубьев. Разводка - это угол или наклон, который придается зубьям пилы. Различают загребную и комбинированную разводку. В первом случае один зуб разводится влево, второй – вправо, а третий зуб остается без разводки. Такой тип применяется в полотнах с постоянным шагом hook и regular. Комбинированная разводка - это когда за зубом без разводки стоят зубья в такой последовательности: левый, правый. Согласно ГОСТа 653277 ленточные пилы изготавливаются трех типов: узкие, широкие с зубьями нормального профиля, широкие с удлиненной впадиной. Первый тип пил предназначен для распиловки пиломатериалов на столярных станках. Второй тип - для продольной распиловки пиломатериалов по толщине. Третий тип - для распиловки материалов с толщиной пропила более 100 мм. Где выбрать и приобрести ленточную пилу? Ленточные станки в Украине представлены в большом разнообразии. Сегодня большое количество компаний занимаются выпуском качественных станков для мелкого и крупного производства. Одной из передовых машиностроительных предприятий является компания "Промтехнология". Здесь можно подобрать любой режущий инструмент: ленточную пилу, биметаллическую пилу, пилу с алмазным покрытием и многое другое. Кроме этого, компания "Промтехнология" занимается поставками станочного оборудования и технической оснастки. На сайте данной компании можно заказать необходимую продукцию, позвонив по телефону либо заполнив заявку онлайн.