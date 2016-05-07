Лечение наркомании в нашем центре - narkologicheskiy-centr.com

Более десяти лет, с тех самых времен, как наркомания в Крыму приобрела характер огромной социальной проблемы, специалисты в области наркологии работают много и напряженно. Период неуверенности и отчаяния давно пройден, освоена вся мировая лечебная и психотерапевтическая практика, накоплен большой опыт успешного избавления от зависимости, отработаны методики, открываются новые медицинские центры. Врачи крымских клиник сегодня с полной уверенностью утверждают: лечение и реабилитация наркозависимых возможны, этот процесс никогда не бывает легким и быстрым, но он вполне может быть успешным.

Главный враг успешного лечения – безразличие и равнодушие. Международные и крымские волонтерские организации, специалисты-наркологи и педагоги предпринимают огромные усилия для того, чтобы информация о смертельной опасности любых наркотиков дошла до каждого жителя полуострова и была им усвоена. Тем не менее значительная часть благополучных и уверенных в себе граждан по-прежнему находятся в приятном, но опасном заблуждении: наркотики выбирают только изгои общества, нас и наших детей, разумных и воспитанных, эта трагедия никогда не коснется.

Парадокс заключается в том, что наркобизнес наиболее заинтересован в людях платежеспособных и в их детях, которые из-за занятости родителей зачастую остаются без достаточного внимания наедине с возрастными психологическими проблемами или просто хроническим стрессом.

Лечение и реабилитация наркомании в Крыму начинается именно с просветительской работы. Каждый крымчанин должен знать, что может в любую минуту оказаться наедине с ситуацией начала наркозависимости, когда кто-то из находящихся рядом преступает черту, отделяющую нормальную стабильную жизнь от болезни. Лечение в идеале должно начинаться после первого же случая приема наркотических веществ. Окружающие должны научиться самостоятельно определять первые проявления наркотической зависимости и заранее знать, куда обратиться. Слабость и апатия, утрата привычных интересов, стремление к уединению, «выпадение» из общества, следы от уколов на руках, заторможенность, нарушение речи должны вызывать только одну реакцию: немедленно обратиться к специалистам.

Специализированные медицинские центры осуществляют грамотную детоксикацию, снимают абстинентный синдром. Квалификация наших специалистов обычно позволяет убедить больного добровольно начать лечение. Мы всегда помним о своем профессиональном долге, в том числе и о сохранении врачебной тайны. Лечение наркозависимых в Крыму осуществляется анонимно, комплексно и психологически грамотно.