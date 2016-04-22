Languagevillage.com.ua: утолите жажду знаний!

История цивилизации – не что иное, как история изучения английского языка. На английском сегодня говорят более полутора миллиардов землян, и если вы до сих пор не ощущаете себя родным в этой замечательной семье, очевидно, что-то в вашей жизни пошло не так. Еще более очевидно, что ситуацию можно и нужно своевременно изменить. Правильно выбрав языковую школу. Вспомните, как много раз вы уже испытывали острое желание наконец-то заговорить по-человечески, то есть располагая по крайней мере двумя языками, родным и английским. И сколько раз спотыкались… на пороге очередного учебного заведения. Спотыкались потому, что идти на очередное занятие почему-то не хотелось. Нам говорили, что идеальных методик не бывает, что нужно упорство, что знания надо брать штурмом. Но мы все равно уходили, потому что помнили где-то к глубине души, что учиться говорить по-человечески на самом деле легко и приятно, это одна из самых естественных для человека практик. Мы твердо знали это, потому что именно так мы освоили человеческую речь в детстве. Говорят, что изначально все дети гениальны, и что больше всего детской непосредственности сохраняется в зрелые годы именно в людях гениальных, или, во всяком случае, талантливых. Если вы согласны с этим, и даже если пока согласны не совсем, вам все равно стоит попробовать погрузиться с атмосферу языковой школы, c которой можно познакомиться по адресу: http://www.languagevillage.com.ua/. Называется она (пока что) «The Language Village». И, скорее всего, будет называться всегда. Тем не менее, у школы есть все шансы с течением времени превратиться в настоящую языковую страну, и тогда вам будет действительно приятно оказаться там в числе настоящих аборигенов, то есть коренных жителей. Почему деревня? Об этом лучше всего спросить собственно у отцов-основателей. Ходят слухи, что эти люди если не гениальны, то, во всяком случае, очень талантливы. Не исключено, что деревня предполагает максимально естественный, соприродный образ жизни. И такой же язык – живой и чистый, как родниковая вода. До сих пор в естественной природной среде происходят далеко не все занятия Language Village, точнее большинство из них по-прежнему проводятся в городе, в удобных местах, в современных классах, в небольших группах по четыре-пять человек. Но языковые клубы, оригинальные собственные идеи вроде Village Getaway действительно тяготеют к природе, к максимально естественной среде, где каждому участнику процесса свободно и комфортно, примерно так, как летом в деревне. Такой подход к обучению предполагает, между тем, не отдых и не расслабление, а совсем наоборот. Здоровая и комфортная психологическая обстановка, смягчение большинства зажимов, характерных для цивилизованного городского человека, позволяют нагрузить студентов значительно больше. Секрет в том, что, даже выполняя большие и сложные домашние задания, студенты зачастую улыбаются. Вот так, с улыбкой, им удается буквально за несколько месяцев из разряда самых серых учеников раз и навсегда перейти к высшим оценкам на школьных уроках, за одно лето повысить свой intermediate до advanced. И многое другое. Задачи могут быть самыми разными. К каждой конкретной цели здесь отнесутся очень внимательно, помогут вам четко сформулировать ее и непременно добиться. Потому что, если говорить серьезно, секрет школы The Language Village не только в ярком и страстном авторском решении, но и в индивидуальном подходе к любому студенту, в подлинном профессионализме, заинтересованности и ответственности каждого преподавателя.