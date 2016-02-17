LEGO – уникальный мир, созданный вашим ребенком

Ваш ребенок хотел бы отправиться в путешествие на фантастическую планету вместе с супер героями саги «Звездные войны»? А может быть вашей дочке интересно поучаствовать в приключениях в волшебной стране вместе с эльфами? Или же детвору привлекают доисторические времена с динозаврами? Все это вам готовы подарить конструкторы ЛЕГО купить которые каждый из вас может непосредственно здесь. В каталоге представлена исключительно оригинальная сертифицированная продукция от именитого датского производителя. Среди огромного количества линеек, включающих в себя десятки наборов, каждый гарантированно сможет подобрать такой конструктор, который в максимальной степени будет соответствовать пожеланиям, предпочтениям и возрасту вашего ребенка. Секрет уникальности Современный рынок детских игрушек неимоверно многообразен. Но даже это порой не помогает подобрать такую вещь, которая была бы не только интересной, но и полезной для малыша. Именно благодаря сочетанию развивающей и развлекающей составляющей, конструкторы lego стали пользоваться завидной популярностью и востребованностью во всем мире, в том числе и в Украине. Более того, любой набор долгое время не позволит ребенку терять ощущение новизны подарка, позволяя из однотипных деталей собирать всевозможные разнообразные объекты. Развитие ЛЕГО не стоит на месте. Производитель постоянно выпускает дополнительные наборы для уже существующих серий, а также совершенно новые линейки, выбирая наиболее интересные темы для современного подрастающего поколения. Это новые фильмы и мультфильмы, недавно вышедшие комиксы и прочее. Примечательно то, что все детали, выпущенные с 1949 года и по сегодняшний день, замечательно сочетаются между собой. То есть можно легко совместить между собой несколько наборов различных годов выпуска, расширив тем самым материальную базу для реализации самых неординарных и феерических идей собственного ребенка. Развивающая составляющая ЛЕГО Многие родители отмечали для себя, что ЛЕГО цена несколько высоковата, как для игрушки. Но ведь это не обычная игрушка, а микс развивающей и развлекательной составляющей. Более того, все детали и элементы изготавливаются исключительно из экологически чистых и безопасных материалов. Теперь несколько слов о развивающей составляющей. Все ведущие специалисты из области педиатрии сходятся в едином мнении, что конструкторы способствуют развитию у детворы усидчивости, пространственного и образного мышления, фантазии, памяти и мелкой моторики. То есть конструирование будет оказывать позитивное воздействие на стремление порастающего поколения к продуктивной самостоятельной деятельности. Все наборы подразделяются не только на серии по своей тематике, но и на возрастные группы: для малышей от 1,5 лет;

для детворы среднего возраста от 3-х лет;

для детей дошкольного и школьного возраста от 5-ти до 14-ти лет;

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