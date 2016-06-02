Протеин на развес – один из самых действенных способов повышения продуктивности тренировок. Однако для формирования качественного рельефа и увеличения объема мышц одного спортпитания мало! Протеин на развес в рационе атлета При формировании своего питания большинство спортсменов становятся перед выбором: купить протеин на развес или творог для насыщения организма нужным количеством белков. Преимущества протеина на развес перед творогом: Добавка обогащена большим количеством аминокислот. Белковый коктейль отличается идеально сбалансированным содержанием белковых элементов, а также жиров и углеводов. Стоимость спортпитания существенно ниже. Легкость приготовления. Все что потребуется это вода, сам порошок и сосуд для смешивания этих ингредиентов. Удобство использования. Вы можете взять предварительно приготовленный коктейль с собой в тренажерку или на работу. Ко всему прочему, решение «купить творог, как альтернативу спортпиту» требует повышенного внимания при выборе. Ведь качественные кисломолочные продукты сегодня являются большой редкостью! Компромиссом было бы сочетание этих двух незаменимых добавок! Ведь кисломолочные изделия помимо белка снабжают мышцы витаминами, жирами, микроэлементами и углеводами. Рекомендации в настоящем вопросе: Употребляйте творог на ночь для избавления организма от мышечного голода во время сна.

Учитывая, что творог состоит преимущественно из казеина (медленный белок), лучше купить и использовать одну из быстрых форм протеина на развес. К тому же протеин на развес не может и не должен покрывать всю суточную потребность белка – как минимум половина должна поступать из обыденного рациона. Где купить и как использовать протеин на развес Белковое спортпитание в Украине предлагается для Вас нашим интернет магазином «Protik». Купить его Вы можете на следующих условиях: Купить от 1 до 4 кг порошка. В таком случае его стоимость будет составлять 160 грн/кг.

Купить от 4 до 6 кг – цена при этом формируется из расчета по 150 грн за каждый кг.

Свыше 10 кг продукта предлагается по цене 130 грн за кг. Чем больше берете – тем приятнее скидка! Но как же понять сколько протеина на развес необходимо купить для прохождения месячного курса? Для этого Вы можете воспользоваться нехитрой системой подсчета: 160*30=4800, где: 160 – рекомендуемая суточная порция (в граммах).

30 – количество дней приема добавки (длительность курса).

4800 – объем протеина на развес, который следует купить для месячного приема. Купить протеина на развес или задать вопрос, касающийся настоящей темы, Вы можете по одному из телефонов интернет магазина спортивного питания Protik: (093) 757-31-40, (096) 268-94-15.