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Протеин на развес – один из самых действенных способов повышения продуктивности тренировок. Однако для формирования качественного рельефа и увеличения объема мышц одного спортпитания мало!
Протеин на развес в рационе атлета
При формировании своего питания большинство спортсменов становятся перед выбором: купить протеин на развес или творог для насыщения организма нужным количеством белков.
Преимущества протеина на развес перед творогом:
Ко всему прочему, решение «купить творог, как альтернативу спортпиту» требует повышенного внимания при выборе. Ведь качественные кисломолочные продукты сегодня являются большой редкостью!
Компромиссом было бы сочетание этих двух незаменимых добавок! Ведь кисломолочные изделия помимо белка снабжают мышцы витаминами, жирами, микроэлементами и углеводами.
Рекомендации в настоящем вопросе:
К тому же протеин на развес не может и не должен покрывать всю суточную потребность белка – как минимум половина должна поступать из обыденного рациона.
Где купить и как использовать протеин на развес
Белковое спортпитание в Украине предлагается для Вас нашим интернет магазином «Protik». Купить его Вы можете на следующих условиях:
Чем больше берете – тем приятнее скидка! Но как же понять сколько протеина на развес необходимо купить для прохождения месячного курса? Для этого Вы можете воспользоваться нехитрой системой подсчета:
160*30=4800, где:
Купить протеина на развес или задать вопрос, касающийся настоящей темы, Вы можете по одному из телефонов интернет магазина спортивного питания Protik: (093) 757-31-40, (096) 268-94-15.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|02.06.2016
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