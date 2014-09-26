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Купить бутсы адидас для футбольной команды

Купить бутсы адидас для футбольной команды

Когда-то профессиональные футбольные команды вместе со всей экипировкой закупали также игровую футбольную обувь. Бутсы выпускали не так много компаний, как в нынешнее время и достать их считалось удачей. Они служили своему владельцу несколько сезонов. За ними тщательно ухаживали, ремонтировали и не выбрасывали, когда они приходили в негодность. Некоторая часть таких бутс впоследствии стали музейными экспонатами.

В нынешнее время всё значительно упростилось. Команды приобретают экипировку, а футболисты бутсы выбирают себе самостоятельно. К примеру техническим спонсором клуба является Адидас. Игровая форма, тренировочные костюмы, парадные костюмы, кроссовки, куртки и пр. у всех игроков одинаковые и этой фирмы. При этом клуб может купить бутсы адидас в определённом количестве. В расчёте на молодых футболистов дублирующего состава или, чтобы были на всякий случай. Но игроки первой команды предпочитают выбирать себе обувь самостоятельно. И от них не требуется, чтобы они выходили на поле в той обуви, которую производит технический партнёр команды. Тем более, что некоторые компании её и не производят особо, концентрируясь на одежде.

Клуб может предоставить футболисту игровую обувь, а может частично компенсировать затраты, если тот хочет купить себе что-то другое. А разницу в стоимости он докладывает самостоятельно. Обратите внимание на футбольные телетрансляции. Операторы часто выбирают средние и ближние планы, так что бы зрителям были хорошо видны бутсы. И судя по картинкам, то большая часть отдаёт предпочтение обуви Найк, Адидас и Пума. Остальные изготовители футбольно обуви встречаются гораздо реже.

Именно между Адидасом и Пумой долгие годы существовало жёсткое противостояние, в которое оказались вовлечены все жители городка, в котором находились компании. И очутились они там не по иронии судьбы, а из-за того, что братья Дасслеры поссорились между собой. Младший Адольф продолжил семейное дело с Адидас, а старший Рудольф организовал новую фирму, дав ей название Пума. О причинах ссоры есть несколько версий, по одной из которых братья Руди был в плену, а Ади слишком долго договаривался об его освобождении с союзниками.

Городок, где базировались фабрики, был маленьким, и одна часть работала у одного брата, другая у другого. Накал страстей у двух конкурентов достиг небывалых высот. В конфликт оказались вовлечены все жители. Его градус снизился спустя много лет, когда компаниями руководили родственники основателей и смогли найти какие-то компромиссы.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения26.09.2014
Количество просмотров133
Статью добавил пользователь admin
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