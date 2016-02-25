Kumho на сайте ukrshina.com.ua

Каждый водитель, приобретая шины для своего автомобиля, обращает внимание на их характеристики. Правильный выбор сделать нужно обязательно, ведь от него зависит многое – безопасность и комфорт во время езды, удобство управления. Одним из самых важных категорий выбора является сезонность – существуют изделия, предназначенные для езды по зимним заснеженным и покрытым льдом дорогам. Есть специальные модели и для летних, сухих или мокрых, асфальтных шоссе. Некоторые компании выпускают всесезонные резины, для использования во все времена года. Благодаря современному инновационному оборудованию, они все более совершенствуются, и сейчас практически не уступают по качеству сезонным аналогам. Не последнее значение при покупке имеет также производитель товара. Большой популярностью среди современных покупателей пользуется продукция финской компании нокиан, а также японская бриджстоун. Также, среди лидеров продаж на современном рынке – шины kumho. Благодаря современным технологиям, заказать их сейчас можно и через интернет – например, на нашем сайте ukrshina.com.ua. Изделия кумхо и их особенности Ранее эти изделия не вызывали доверия у наших потребителей. Но эти времена прошли, и сейчас они занимают одно из первых мест по количеству продаж. Примечательно, что появилась данная марка, не как ответвление какой-либо крупной западной компании. Она возникла в Корее в качестве самостоятельного учреждения, и существует уже несколько десятков лет. Демократичные цены в сочетании с высоким качеством – главные отличительные особенности продукции. Приобретают их те водители, которые стремятся обеспечить себе надежную и безопасную езду. Еще одним преимуществом кумхо является разнообразие ассортимента – можно подобрать шины практически для любого транспортного средства, начиная от легковушки и заканчивая микроавтобусом. Рекламируют эту марку не так хорошо по сравнению, например, с нокиан, но отечественные автолюбители, тем не менее, хорошо с ней знакомы. Компания представляет вниманию своих покупателей зимнюю резину с шипами и без шипов, а также летнюю. При покупке обязательно нужно руководствоваться размерными типами к вашей машине. Желательно покупать оригинальные изделия, только так качество вождения порадует вас. Обязательно обращайте внимание на износоустойчивость и прочие технические характеристики резины.