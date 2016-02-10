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Куда обратиться, если нужна перевозка лежачего больного?

Вопрос транспортировки лежачего пациента часто возникает в его родственников в процессе реабилитации таких больных. Все дело в том, что лежачее состояние, независимо от того, приобретенное оно или врожденное, требует лечения и длительной реабилитации. В ходе лечения часто возникает необходимость в медицинских транспортировках. К кому же обращаться в такой ситуации?

Куда обратится для того, чтобы перевезти лежачего больного?

Рассмотрим все возможные варианты, о которых может подумать родственник пациента в данном случае.

  1. Желая совершить транспортировку оперативно, некоторые родственники лежачих пациентов могут задумываться о том, чтобы совершить данный процесс самостоятельно. Это неверное решение, о котором даже думать не стоит: речь идет о здоровье человека, которое и без этого нарушено. Выполняя любые манипуляции с такими людьми без медицинского присмотра, вы подвергаете его большой опасности и риску возникновения осложнений. Помните, что медицинскими транспортировками должны заниматься только медики.
  2. Можно вызвать скорую помощь. В данном случае на вызов приедут врачи государственной скорой помощи. Они проведут осмотр пациента, и если он требует госпитализации, отвезут больного в ближайшее лечебное учреждения. Когда требуется экстренная госпитализация в ближайшую больницу, можно обращаться в государственную скорую помощь, но вопросами длительных транспортировок такая служба не занимается.
  3. Чаще всего, перевозка лежачего больного осуществляется с помощью частной медицины. Частные медицинские компании занимаются данного рода транспортировками, при этом они могут отвозить пациентов в любое время на любое расстояние и в любом, даже тяжелом состоянии. Такие компании помогут всегда, когда нужно перевезти пациента, независимо от времени суток и сложности предстоящей поездки.

Как вы видите, на самом деле единственным вариантом, который поможет перевезти лежачего больного является помощь частной медицины.

Преимущества частной медицины

  1. Качество. Как правило, в частных медицинских компаниях работают самые квалифицированные специалисты, которым не страшно доверить жизнь близкого человека;
  2. Для таких компаний каждый вызов важный и срочный, поэтому скорая приезжает на вызовы всегда оперативно;
  3. Надежный и современный медицинский транспорт.

Частная медицина имеет существенные преимущества перед государственной, именно поэтому с каждым днем количество сторонников такой медицины неуклонно растет.

По информации медицинской компании «ДнепрМедикалТранспортАссистанс».

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.02.2016
Количество просмотров232
Статью добавил пользователь admin
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