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Критерии выборы кулера для воды, купить кулер для воды в Киеве

Практически уже в каждом офисе и доме можно увидеть кулеры для питьевой воды. Это очень удобные устройства для подачи, фильтрации, нагрева, охлаждения, озонирования и газирования воды. Важность употребления достаточного количества жидкости в сутки трудно переоценить. Эта вода обязательно должна быть качественной и чистой. При нынешнем темпе жизни, не каждый может себе позволить тратить время на подогрев или охлаждение воды и т.д. По этому, такие устройства сэкономят время и позволят иметь доступ к питьевой воде 24 часа в сутки. Купить кулеры для воды в Киеве и получить необходимые консультации можно на онлайн-сервисе http://magrao.com.ua/kulery-dlya-vody/

При выборе необходимой модели стоит обратить внимание на такие критерии:

• тип конструкции;

• вид кулера;

• тип охлаждения;

• вид загрузки;

• внешние особенности бутыли;

• функциональные особенности. 

По типу конструкции кулеры могут быть для бутилированной воды или проточной. Аппараты для проточной воды называют диспенсерами. Фильтрация воды происходи как химически, так и механически. После таких манипуляций вода на 98% считается чистой. Плюсом такой конструкции является отсутствие бутылей. Такая вода так же охлаждается или нагревается, а так же может газироваться.

Виды кулеров: напольный или настольный. Настольные варианты менее производительные. Хороши для домашнего использование. Занимают мало места и используют небольшое количество электроэнергии. Они практически бесшумны. Напольные варианты более широко используются, особенно для больших офисов. Как правило, они имеют дополнительно шкафчики и мини-холодильники. А так же другие дополнительные функции. 

По типу охлаждения кулеры делятся на компрессорные и электронные. Компрессорное охлаждение по принципу, похоже, с работой холодильника. Оно требует больших затрат электроэнергии, но производительность гораздо выше. А так же, такой тип считается надежным и долговечным. Модели с термоэлектрическим охлаждением экономичны и доступны. Но охлаждают воду до 12-15 градусов. Этого в жаркую погоду не всегда достаточно. Загрузить бутыль в кулер можно сверху или снизу. Выбирать стоит с позиции удобства. 

К внешним особенностям относятся: цвет, дизайн. Сейчас рынок предлагает огромный выбор, так что можно подобрать под любой интерьер. К дополнительным функциям кулеров для питьевой воды относят: газирование, озонирование, фильтрация. Так присутствие шкафчиков, холодильника, панели управления и стерилизатора для кружек. 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.12.2016
Количество просмотров92
Статью добавил пользователь admin
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