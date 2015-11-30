Всё большее количество украинцев в последнее время практикует жизнь в кредит. Этот факт отмечают не только финансовые сводки, но и психологи. Специалисты рассматривают кредитоманию как одну из форм психологической зависимости.



Не важно, от кого мы переняли потребность жить в кредит – от наших заграничных соседей или это просто желание позволить себе то, чего раньше мы не имели. И не так уж важны плюсы и минусы такой жизни, ощутить которые на себе можно, взяв кредит в банке. Важно то, что финансовая неграмотность сегодня может привести к трагедии в будущем! Чтобы этого не случилось с вами и вашими близкими, следует знать, что такое кредитомания, как её распознать и как не стать её жертвой.



Главным признаком кредитомании является тот факт, что уже имея один или несколько действующих кредитов, человек берёт ещё один, и ещё один, и ещё… Кредитоманом можно назвать и того человека, который для погашения старого кредита оформляет новый. Или что ещё хуже, когда человек уже не в состоянии выплачивать свои кредиты, и его долг растёт подобно снежному кому.



Формируется кредитная зависимость под действием рекламы, когда красивая девушка (парень, семейная пара) с экрана телевизора призывают осуществить свои мечты всего за один визит в банк. Это так просто! Но в рекламе, да и в банке тоже, вам не скажут о том, что, осуществив свою мечту, вам придётся мучительно и долго возвращать банку долг и проценты по нему. А ещё в рекламе ничего не говорится о том, что в наше непростое время вам нужно иметь стабильный заработок и крепкое здоровье для того, чтобы позволить себе роскошь взять кредит за день на осуществление этой самой мечты.



Жизнь в кредит, как правило, предпочитают люди, которые любят деньги тратить. В то время как те, кто предпочитает делать накопления, вряд ли попадутся на эту удочку. Внушительную часть кредитоманов составляют те люди, которым для всеобщего признания их успеха нужны брендовые вещи, дорогая машина, отдых за границей. На это всё нужны деньги, которые далеко не каждый может заработать. Вот тогда и идут в банк за очередным срочным кредитом, не думая о том, как этот самый кредит потом возвращать.



Следует сказать и о том, что большую часть кредитоманов составляют женщины. Они, в отличие от мужчин, могут по первому желанию обратиться в банк за деньгами или воспользоваться кредитной картой. Мужчины же более взвешенно подходят к вопросу о покупке дорогой вещи. Если они и берут кредит в интернете, то для чего-то основательного, например, для покупки машины или квартиры.



К сожалению, люди, которые с лёгкостью принимают решение взять очередной кредит, редко задумываются о последствиях своих необдуманных действий, наиболее очевидное из которых – долговая яма. А это такая же проблема как компьютерная зависимость, игромания и т. д.



Всё вышесказанное, однако, не стоит трактовать как строго отрицательное отношение к кредитам. Ведь нередки случаи, когда кредит действительно необходим. И вот тогда, взвесив все «за» и «против», следует сравнить предложения нескольких банков и выбрать наиболее выгодное. Не зря ведь говорят: берёшь в долг чужие, а отдаёшь свои. Источник: kreditovik.com.ua