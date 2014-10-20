Кредит: финансовая помощь

​Итак что же на самом деле представляет из себя банк? Банк – это финансовое учреждение, которое работает с физическими лицами, то есть принимают вклад от людей и выдают кредиты. Многие люди в наше время живут в долг – берут кредиты. Но с взятым кредитом постает еще и такая проблема, что люди не могут возвратить кредит по контракту, так как кроме суммы существуют и большие проценты. Потребители берут взаймы в двух случаях: если у них есть постоянная зарплата и решаются осуществить свои давние мечты или же когда в жизни все очень печально. И удивительно – существуют такие госбанки которые выдают кредиты без подтверждения справки о дохода. Но прежде чем оформлять кредит нужно предугадать, а будет ли именно так как хочется? Это не ухудшит ваше материальное положение еще хуже? Чаще всего мы не задумываемся о последствиях. Когда заемщик приходит в банк чтобы заключить договор о кредите, то работники банка обращаются с заказчиком любезно, что чаще всего за этой улыбкой можно не заметить некоторые пункты, которые далеко не в пользу заемщика. Такое происходит в большинстве банков, а сейчас даже онлайн. Требования и запросы у каждого банка при заключении кредита разные. В основном люди оформляют кредиты наличными, потребительские кредиты и автокредиты. Проценты естественно зависят от суммы кредита и времени занятия. Исходя из этих условий зависят проценты, и сумма могут существенно отличатся друг от друга. Если, к примеру, кредитозаемщик берет ипотеку без справки о доходах на 4 года, то проценты могут достигать до 45% годовых. Таким образом, банк страхует себя в том случае, если ипотека не будет выплачена. Поэтому много переплачивается. Кроме всего, к кредиту который оформляется, может прибавиться сумма за страховку и выдачу кредита. А это получается, что если вы брали кредит, например на 120 тысяч, то в самом договоре будет стоять сумма примерно 150 тыс. Таким образом, брать ипотеку без справки о доходах нету смысла. Поэтому, что бы не было проблем в будущем, прежде чем идти в банк за кредитом нужно все обдумать, что бы не потерять то что есть. Но если все, же надумали взять кредит, то стоит учесть несколько факторов: в состоянии ли вы оплачивать каждый месяц определенную сумму, если у вас небольшая зарплата или она нестабильная? вам он срочно нужен? Может лучше накопить? Поэтому прежде чем взять кредит, нужно учесть все нюансы и условия. Ведь в ваших интересах зависит, сколько вы переплатите или можно как-то обойтись без переплат. для сайта: kredit-bez-spravki-o-dokhodakh