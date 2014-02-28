Красота по-американски или история велосипедов Electra

Безусловно, ключевые составляющие головокружительного успеха велосипедов Electra – внешний вид, комфортабельность и качество каждой детали. Купить велосипед Electra сегодня мечтает не только вся модная молодежь, но и люди, которые любят по-настоящему красивые вещи и хотят кататься на велосипедах, получая при этом максимум удовольствия.



Велосипеды Electra подходят людям любого возраста, пола, стиля и т.д. Компания создает модели, способные удовлетворить запросы и потребности каждого, даже самого требовательного райдера. Внимание к, казалось бы, незначительным мелочам, невероятно привлекательный дизайн, максимальный комфорт – вот что стало причиной популярности велосипедов Electra в 26 странах мира.



История теперь уже легендарной компании, началась сравнительно недавно в 1993 году. Именно тогда немец Джинно Эрфорд и швейцарец Бенно Бензигер пришли к выводу, что на велорынке практически отсутствуют качественные и красивые круизеры. Городские модели тогда отличались скудным внешним видом и были весьма непопулярны. Предприниматели решили заполнить эту привлекательную и к тому же свободную нишу, разработав идеальную модель комфортбайка. В качестве прототипа, основатели нового бренда выбрали модель, обладающую наибольшей популярностью в 60-е годы. Пусть Бензингер и Эрфорд не придумали ничего кардинально нового и революционного, но, безусловно, они возродили забытые традиции, ведь в 90-е годы практически никто не рассматривал велосипед как способ удобного передвижения по городу. Спрос всегда обусловлен грамотным предложением, предприниматели лишь успели вовремя его предугадать. Сменить горный велосипед на красивый и удобный городской захотели миллионы людей. ​

Уникальные велосипеды должны быть уникальны во всем: в дизайне, применяемых технологиях, качестве. Именно такими и являются велосипеды Электра. Невероятно красивые модели всегда приковывают взгляд и вызывают восхищенные вздохи. Мастера тщательно работают над каждой деталью, в результате мы получаем произведение технического и дизайнерского искусства. Ослепительную красоту велосипедов Электра сложно передать даже самыми возвышенными эпитетами. Здесь верно работает принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».



Что касается технологий, то и тут велосипеды Электра лидеры среди комфортбайков. Запатентованная технология Flat foot позволяет райдеру сидеть в седле с максимально ровной спиной и ногами, согнутыми под оптимальным углом. Благодаря уникальной конструкции, райдеру гораздо удобнее опускать ногу на землю, сидя в седле, а еще одно несомненно важное преимущество – механизм можно подстроить под любой рост велосипедиста.



Компания Electra так уверенна в качестве своих велосипедов, что предоставляет пожизненную гарантию на рамы всех моделей. Этим может похвастаться далеко не каждый велопроизводитель.



Почему стоит купить велосипед Электра? Да потому, что это действительно самые красивые, удобные и стильные байки в мире, езда на которых принесет вам максимум удовольствия. Каждый елемент продуман до мелочей, а широкий модельный ряд позволяет найти именно тот велосипед, о котором вы мечтали.



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