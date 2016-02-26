Красная нить на запястье на Obereg.net.ua – 5 главных возможностей этого оберега

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Еще с давних лет красная нить на запястье считалась самым лучшим оберегом от порчи и защищала людей от всей негативной энергии. Возможно, каждый человек, который много смотрит телевизор заметил, что знаменитости носят красную нить. Конечно же, такой браслет носят и маленькие дети.
Данный браслет многие страны считают настоящим оберегом от негативной энергии, сглаза и многого другого. Но в наши дни большинство людей носят красную нить и сами даже не знают, для чего она предназначена.
Данный вид атрибута несет в себе огромную энергию, которая сможет человеку справиться с негативной энергией и сглазом. Самое главное в использовании такого браслета это правильно завязать его.
Считается, что завязывать нить должен близкий и родной вам человек. Он должен надеть вам ее и завязать на 7 узлов и вовремя этого должен читать молитву, которая идет в комплекте с оберегом. Лучше всего носить красную ниточку именно на левой руке, потому что многие считают, что вся неблагоприятная энергия проходит к человеку через левую руку.
У многих возникает проблема, где же лучше всего купить данный оберег? Ведь именно такой браслет не просто купить в обычном магазине. Поэтому мы предлагаем два выхода из данной ситуации:
1) Поехать в Израиль и купить для себя этот оберег;
2) Посетить наш интернет магазин Obereg.net.ua и купить ниточку.
Мы даем гарантию всем нашим клиентам, на то этот вид атрибута будет привезен именно из города Иерусалима из Священной земли. Благодаря оригинальности оберега вы сможете защитить себя и близких на долгие годы. Только у нас вы встретите самые доступные цены и высокое качество продукции.
Красный цвет – сила и мощная отталкивающая реакция. Приобретайте данный вид товара у нас, и вы сможете быть уверены в том, что он защитит вас от всех невзгод и поможет достичь всех поставленных целей.
Нить должен, завязывать близким вам человек на семь узлом и нужно во время этого процесса читать молитву. Если ваша ниточка порвалась или вы ее потеряли, то это значит лишь одно, на вас был нанесен сильный удар, и она взяла все на себя.
Мы хотим вам рассказать 5 главных возможностей этого оберега:
1) Поглощает в себя всю негативную энергетику;
2) Защитить вас от сглаза, зависти;
3) Сможет повлиять на вашу дальнейшую судьбу;
4) Нормализует кровообращение;
5) Каждый завязанный узел символ духовности.
Защитите себя и своих близких вместе с нашим интернет магазином!
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|26.02.2016
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|68
|Статью добавил пользователь
|admin
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