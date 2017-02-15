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Кращий заміський ресторан для весілля!

Ресторан "Руда Лисиця" в Лісотель - запрошує Вас в свій затишок, підкреслений багатою українською та європейською кухнями в сучасному прочитанні. Ресторан "Руда Лисиця" може прийняти до 100 чоловік. Саме в цьому ресторані можна провести ефективну ділову зустріч, під час якої чемний персонал створить всі умови для спокійного спілкування.

Ресторан, розташований в мальовничому лісовому куточку під Києвом - прекрасне місце для сімейного обіду або романтичної зустрічі, а також для великого банкету до святкування Дня народження, весілля або корпоративу. Українська кухня - дуже багата, адже вона зазнала впливу як Західної, так і Східної Європи. Кухня ресторану, звичайно ж, рясніє різноманітним вишукуваннями.

Автентичні у нас не тільки страви, але і підхід до їх приготування - рідкісні заміські ресторани під Києвом можуть похвалитися таким підходом. Використовуємо переважно фермерські продукти, максимально безпечні, органічні, з божевільним ароматом і природним смаком. У польській кухні багато солоність і копченостей, запозичених з кулінарних традицій східних слов'ян: їх заготовляємо самі, дотримуємося споконвічну рецептуру, правильно зберігаємо.

Пригощаємо гостей корисними напоями: узваром, трав'яним чаєм, медовіцей.Кухарі ресторану самі печуть хліб за старовинними рецептами, створюють улюблені десерти.Ресторан для свадьбы под Киевом - кращий выбiр! Для дітей і людей з особливими харчовими уподобаннями є спеціальне меню: закони нашої гостинності не дозволяють гостям залишатися голодними. 

«Руда Лисиця» - кращий заміський ресторан для весілля 

Весілля за кордоном - дороге задоволення. Вибираючи наш ресторан, ви отримуєте зарубіжну весілля за українськими цінами: тут, недалеко від центру української столиці, збудований філія українського привітності і затишку. 

«Лісотель» - ресторан для весілля під Києвом, де легко відпочивати 

Заміські банкетні зали краще міських - нудних, однакових, захованих серед сірих бетонних коробок, оточених гулом міста. Наш ресторан, як і весь комплекс, розташований в мальовничому лісовому бору: взимку і влітку тут тихий шелест хвої замінює гул проспектів, а щебет птахів - зойки автомобільних клаксонів. Між височенних сосен прокладені доріжки, посипані піском: йдеш по ній, а під ногами похрустивает опала хвоя.

На вулиці, в оточенні цієї пишноти, стоять криті альтанки, де приємно зібратися родиною або компанією друзів. В ошатному закритому залі можна провести романтичне побачення під акомпанемент живої музики. Яскрава дитяча площадка приваблює дітей: поки вони веселяться, дорослі можуть зануритися в свої серйозні розмови.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.02.2017
Количество просмотров77
Статью добавил пользователь admin
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