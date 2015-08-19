Короткое свадебное платье: пару аргументов в защиту

Привычный свадебный образ чаще всего заставляет невесту отдавать предпочтение длинному платью в пол: пышному или обтягивающему, кружевному или выполненному из плотных тканей, многослойному или напоминающему вторую кожу. Благо, сегодня почти каждый свадебный магазин готов предложить действительно широкий ассортимент различных нарядов и аксессуаров к ним. Но стоит вам только немного отойти от классики – и пожелать облачиться в короткое платье, как окажется, что подобрать интересующее вас изделие практически невозможно.

Конечно, свадебный салон часто позволяет сшить на заказ оригинальный свадебный наряд, но порой так хочется просто примерить красивое платье, влюбиться в него – и тут же приобрести, чтобы утащить к себе домой, холить и лелеять, периодически посматривая на него в ожидании самого важного дня.



Для начала давайте разберемся с тем, какой ассортимент вообще может предложить свадебный салон, даже в теории.

Короткие платья делятся на две большие «категории»: со шлейфом и без него. Великолепно будет выглядеть простое и лаконичное платье-футляр, которое подчеркивает все достоинства стройной фигуры девушки. Платье-тюльпан отлично смотрится на невестах любой комплекции, открывает колени или икры. К тому же, из-под недлинной пышной юбки может пикантно просматриваться подвязка или даже кружевные чулки при некоторых движениях. Многослойные короткие платья идеальны для девушек среднего роста со стройными ножками. Хотя, в целом, свадебные наряды мини лучше всего смотрятся на миниатюрных невестах.



Платье со шлейфом короткое спереди и длинное сзади великолепно выглядит в сочетании с пышной юбкой и обтягивающим «корсетным» верхом. Именно с такими нарядами хорошо будет смотреться и короткая многослойная фата, которая, в большинстве других случаев, не особенно уместна.

При выборе платья мини для вашей свадьбы, стоит также уделить особое внимание ножкам и туфлям, которые будут их украшать. Летом можно обойтись и без чулок, но в более прохладное время года приобретите снежно-белые, жемчужные или телесные, которые будут наибольшим образом подходить под оттенок наряда. Выбирайте красивую, но удобную обувь. Туфли, которые натирают, которые велики вам или слишком давят, заставят слишком напрягаться сосуды, вызовут покраснения, что не особенно привлекательно, а ведь ваши ноги все время будут на виду!

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