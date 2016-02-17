Копать или рыхлить? Способы обработки земли для малого хозяйства.

Что вы первым садите на своём участке? Это помидоры или картофель? Играет ли разницу то, как вы будете обрабатывать землю перед посадкой? Стоит рыхлить землю техникой или достаточно копать её лопатой? На все эти вопросы мы постараемся найти ответ с вашей помощью. Начнём с первого вопроса, что садят раньше, помидоры или картофель? Конечно же, первыми будут помидоры. Рассада высаживается ещё в феврале, а сами растения в открытый грунт пересаживаются в апреле-мае. Картофель садится немного позже. Оптимальным периодом для картофеля считается период майских праздников, когда прошли последние весенние заморозки. Ведь именно они служат главной причиной снижения урожайности, когда вы можете в конце сезона собрать ещё меньше картошки, чем садили в мае месяце. Да, бывает и такое, что удивляет новых огородников, которые начинают свой первый сезон с данной ошибки. Кстати, не рекомендуют садить картофель после помидор на одном и том же поле, потому что это растения одной семьи, болеют одинаковыми болезнями. Садите что-то ещё, капусту, огурцы, фасоль. Как обработать землю? Рыхление земли — обязательный этап. Так можно не только упростить всход семенам, но и перемешать грунт после зимних заморозков. Почва обрабатыватется на глубину в 10-20 см, в зависимости от того, что конкретно вы будете использовать для рыхления. К примеру, садовой лопатой можно копать на 10-15 см, а мотоблок бензиновый может углубиться и на 20 см. Разница будет заключаться только в том, какая площадь вашей обработки. Большие участки, размерами выше 20 соток уже долго перекапывать лопатой, да и тяжело физически. Здесь нужна специализированная техника. Самые большие поля рыхлят тракторами и комбайнами. Рыхление земли можно проводить минимальное. Для этого просто создаётся лунка в земле, куда засеваются семена. Такая технология известна под названием «no-till» и является самой щадящей к грунту. Растения, которые остаются от предыдущего урожая, стебли растений, листья и цветки, не убираются с поверхности, а формируют слой перегноя. Это естественный природный способ возобновления земли, как он выглядит в природе. Если раньше технология оборота пласта занимала первое место по популярности, то сейчас уже пришли к тому, что каждый год требуется всё больше и больше удобрений, чтобы поддерживать землю на хорошем плодородном уровне. Чем стоит удобрять землю? Обрабатывать землю стоит обязательно, помидоры тянут из грунта фосфор и калий. Вам придётся его компенсировать и внести, когда стебли и корни примутся. После того, как растения начинают расти вверх и корни расходятся под поверхностью земли, самое время обеспечить им защиту от вредителей. Но, об этом и картошке в следующей статье.