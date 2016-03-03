Конвертер відеосигналу.

Сьогодні, практично у кожному домі є не один і не два, а навіть більше джерел відеоінформації. А з розвитком сучасних технологій побільшала кількість тих, у кого встановлене відеоспостереження. І ці люди, переглядають відеозаписи, отримані за допомогою камер відеонагляду, реєстрації чи контролю. Важливу роль при перегляді відіграє обладнання збереження (чи трансляції) записів і пристрої для їх перегляду. До останніх відносяться: звичайні телевізори і монітори з електронною променевою трубкою (епт); їх більш сучасні варіанти — LCD/CRT - термінали (комп'ютерні, побутові); професійні монітори систем відеоспостереження; SMART-моделі телевізорів (по суті - це комп'ютери-моноблоки з обмеженою функціональністю у порівнянні зі звичайними обчислювальними приладами); величезна різноманітність смартфонів, планшетів. Пристроями збереження відеоінформації є: видеореєстратори; медіацентри систем “Розумний дім” і подібні їм; комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони. Все це обладнання повинно якимось чином передавати та відображати відеоматеріал, тому на корпусі кожного приладу знаходяться один або два роз'єми різних стандартів передачі інформації: HDMI, VGA, SVGA, DVI, AV(S-VIDEO, RCA). Крім основного потоку відеоінформації, в роз'ємі може передаватись і живлення на пристрій відображення (наприклад в HDMI). Що ж означає на практиці наявність всіх цих стандартів? Люди хочуть переглядати відео з камер спостереження на домашньому кінотеатрі, зручному широкоформатному телевізорі. Але для отримання подібних сервісів попередньо потрібно виконати підключення цих медіа пристроїв через вбудовані роз'єми різних стандартів. Звичайно, найбільш просто це зробити за допомогою конвертера відеосигналу. Конвертер перетворює цифровий HDMI сигнал в аналоговий композитний відеосигнал CVBS і лінійний стерео сигнал. Дозволяє підключити цифрові пристрої до монітора. Технічні можливості відеоконвертера: “двостороння” підтримка матеріалів високої роздільної здатності (Full HD); живлення адаптера по каналах HDMI або за окремим інтерфейсом; підтримка стандартних форматів роз'ємів; Plug & Play конвертер, тобто він не вимагає встановлення драйверів, встановлюється за замовчуванням; перетворення миттєво цифрового відео в аналогове і назад без втрати якості; наявність відеовиходу для передачі композитного відеосигналу (RCA); сумісність з операційними системами Mac, Unix, Windows, та інших; міцні зовнішні корпуси, можливість експлуатації на відкритому повітрі, всередині приміщень, захист рівня IP65 (важливо для побудови систем охоронного відеоспостереження). Все обладнання представлене на нашому сайті http://i-teh.if.ua підтримує дані стандарти для Вашого зручного та комфортного перегляду.